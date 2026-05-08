Homem procurado por tráfico de drogas é capturado pelo BAEP em Cosmópolis

Suspeito de 33 anos foi localizado durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Beto Spanha

Um homem de 33 anos procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi capturado na quinta-feira (7) por policiais do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), em Cosmópolis.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim Beto Spanha quando abordou o suspeito.

Após consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Cosmópolis, com base no artigo 33 da Lei de Drogas, relacionado ao tráfico de entorpecentes.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, ele permaneceu à disposição da Justiça.

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