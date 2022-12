Homem que esfaqueou a mulher se entrega a Polícia de Cosmópolis

Autoridade policial pediu para que ele voltasse segunda-feira, às 9h

O homem que esfaqueou a sua esposa na manhã de quarta-feira (07) no bairro Recanto das Laranjeiras em Cosmópolis se entregou à Polícia na manhã deste sábado (10), em Cosmópolis. De acordo com informações da GM o autor do crime já havia sido identificado como o esposo da vítima e havia fugido do local.

O homem procurou a Delegacia de Polícia Civil, contudo, a autoridade policial pediu para que ele voltasse segunda-feira, às 9h.

A tentativa de homicídio ocorreu na rua José Machado, Recanto das Laranjeiras, após um desentendimento do casal. A mulher foi socorrida com ferimentos até o Hospital Santa Casa de Misericórdia e precisou passar por cirurgia com o baço perfurado. Ela segue se recuperando.

Relembre o Caso

A Polícia Civil foi acionada e preserva o local neste momento para o início das investigações. As forças de segurança pública já foram acionadas na tentativa de localizar o criminoso.