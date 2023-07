Homenagem a produtores rurais acontece em 29 de julho em Artur Nogueira

Data será marcada por uma programação especial que reconhece e valoriza a contribuição dos agricultores para a economia local

Em homenagem ao Dia do Agricultor, celebrado em 28 de julho, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, promoverá um evento especial dedicado aos produtores rurais do município. Com o objetivo de valorizar e lembrar o papel fundamental desempenhado pelos agricultores, a programação oferecerá momentos de celebração e reconhecimento.

O evento acontece neste sábado, dia 29 de julho, a partir das 8h, com uma missa em homenagem aos Produtores Rurais, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada no Bairro Parada (ATN 333).

Após a cerimônia religiosa, será servido um almoço especial, com um churrasco especialmente preparado para os agricultores. A música ao vivo irá proporcionar um ambiente festivo, e haverá sorteio de brindes oferecidos pelos patrocinadores. Lembrando que era necessário ter retirado convite junto à Casa da Agricultura.

“Nossa cidade tem orgulho de contar com produtores rurais dedicados e comprometidos, que são verdadeiros pilares da nossa economia. Parabéns a todos os agricultores”, comentou o prefeito Lucas Sia (PSD).

Iniciativa da Secretaria de Agricultura, o evento conta com apoio e patrocínio das empresas e instituições: Agriestufa, CATI, GCY Contabilidade, Gráfica Bosqueiro, JF, Net Aki, Sindicato Rural, LS Tractor, Sicoob Credinter, Tramac, Calterra, UnionAgro, Lavoro, Melinho e Eva.

Odair Boer, titular da Secretaria de Agricultura, destaca a importância da data e ressalta o papel essencial dos produtores rurais para o desenvolvimento econômico do município de Artur Nogueira.

“Os agricultores são fundamentais para nossa cidade, sendo responsáveis por impulsionar nossa economia e garantir o sustento de muitas famílias. Com esse evento, queremos expressar nossa gratidão e reconhecimento por todo o trabalho árduo e dedicação que eles demonstram diariamente”, frisou.