HOMENAGEM AO DIA DA MULHER ABRE CICLO DE PALESTRAS DO FUNDO SOCIAL

‘Como vai você?” foi o tema da primeira de um ciclo que palestras gratuitas que a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, vai promover até novembro ao público acima de 60 anos, com o objetivo de oferecer mais uma oportunidade de convívio social à pessoa idosa, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida. A primeira palestra aconteceu nesta sexta-feira (8), no teatro do Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. Numa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a palestra ministrada por Marcelo Studart Hunger, educador físico e mestre em Performance Humana, reuniu cerca de 100 pessoas. A maior parte do público era formado por mulheres. Regada a muita animação, descontração, diversão e palmas, a atividade refletiu a importância do papel da mulher e o que cada uma delas tem feito para deixar um legado.

“Esse é o diferencial da mulher, saber lidar com os bons momentos e as dificuldades”, apontou Marcelo. Ele ainda destacou o poder que as mulheres têm para passar segurança às pessoas. “Elas sabem como dar carinho e aconchego”, acrescentou. Marcelo levou o público a refletir, ao questionar sobre o que cada um tem tem feito com seu tempo.

E foi mais além. “O que cada um está fazendo com pessoa? Qual seu legado, o que vão deixar? E afirmou: “A felicidade depende de cada um”. No encerramento, a música “Como vai você?”, de Roberto Carlos, retratando o tema da palestra. A secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros participou representando o prefeito Paulo Silva. A vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira também marcou presença.

A partir da próxima palestra, prevista para o dia 2 de abril, as palestras acontecerão sempre na primeira terça-feira do mês, das 9h00 às 10h00, no auditório da Faculdade Santa Lúcia, à rua Ulhôa Cintra, 351, Centro. Os interessados em participar do ciclo de palestras devem se inscrever de forma presencial no Fundo Social de Mogi Mirim, à avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 275, pela entrada lateral rua Olavo Bilac, s/n, ou pelo telefone (19) 3862-3129.