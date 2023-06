Horticultura em alta: em meio a lançamentos e aprendizados, público do Open Field Day da Agristar cresce mais de 38%

Evento em Santo Antônio de Posse (SP) foi oportunidade para mais de 4,7 mil visitantes terem contato com reais condições de plantio de hortaliças em campo, hidroponia e estufa

Seguindo sua proposta de fomentar a horticultura nacional, a Agristar do Brasil promoveu, entre os dias 21 e 23 de junho, a edição de 2023 do Open Field Day, o tradicional Dia de Campo da empresa, recebendo mais de 4,7 mil pessoas, recorde absoluto de visitantes, em sua Estação Experimental de Santo Antônio de Posse (SP).

Por ocorrer de forma simultânea à 28ª Hortitec, feira dedicada a empresas do segmento de horticultura, os participantes puderam conhecer os estandes e as novidades das linhas Topseed Premium, Superseed e TSV Sementes no evento de Holambra (SP), com deslocamento gratuito até a Agristar para que pudessem se aprofundar em todas as culturas disponíveis no campo demonstrativo, na estufa e na área de hidroponia.

Os destaques desta edição do Open Field Day ficaram por conta dos dez lançamentos promovidos pela empresa, pensando em continuar proporcionando ao agricultor as melhores soluções em sementes para o êxito dos negócios. Pela Topseed Premium, foram lançados: brócolis Lavon F1, cebola Cattena F1, quiabo Tropical e os tomates Ferrari F1 e Sabyno F1. Pela Superseed, as novidades foram: os pepinos híbridos Thor e Tornado e os tomates Malibu F1 e Turim F1. A linha TSV Sementes apresentou o brócolis Centurion híbrido.

Técnicos das três linhas contribuíram com a visita de quem participou do Dia de Campo, tirando dúvidas, trocando experiências e compartilhando dicas de manejo para que os resultados dos agricultores em suas propriedades sejam cada vez mais positivos.

O Diretor de Desenvolvimento de Produtos da Agristar, Mauricio Coutinho, exaltou não somente a quantidade de visitantes que o Open Field Day recebeu, mas a qualificação e o engajamento deles no que se refere ao trabalho realizado o ano todo na empresa. “Tivemos no evento a presença desde as novas gerações de jovens e estudantes até os profissionais, os produtores, os clientes da mais alta qualidade do Brasil. O evento foi um sucesso e os produtos no campo chamaram a atenção dos presentes”.

Experiência dos participantes

Para o produtor de tomate, pimentão e brócolis, Antônio Ferreira de Toledo, de Minas Gerais, marcar presença no Open Field Day é sinônimo de aprendizado. “É um momento muito importante de ganhar novos conhecimentos e levar todas as novidades para o sítio, para que possamos produzir mais. O mercado pede produtos novos e aqui é o lugar para conhecê-los e chegar em casa já sabendo como plantar”.

De acordo com Sebastião Geraldo da Silva, produtor de pimentas em Patos de Minas (MG), participar do evento faz diferença no ponto de vista dos resultados de sua propriedade. “Já cultivo variedades da Agristar há mais de seis anos, mas estar aqui no Dia de Campo, conhecendo novos materiais que ainda não estão presentes na minha região, com certeza vai ajudar a alavancar nossos negócios. Conversar com os técnicos e especialistas é importante para melhorarmos o nosso trabalho de plantio”.

A ex-docente da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu (SP), Rumy Goto, renomada profissional da área das hortaliças, não perde a chance de retornar à Estação Experimental da Agristar sempre que pode. “Desde o primeiro Dia de Campo eu trago meus alunos para apreciar esse mundo fantástico das hortaliças e mostrar que as dificuldades de produzir estão cada vez menores. A partir da dedicação dos profissionais da empresa, vemos que é possível melhorar a produção de alimentos que contribuem para a saúde da população como um todo”.

Confiança é o que motiva Renato Carvalho, distribuidor da Agrimaster, que atua em Alagoas, na Bahia e no Sergipe, a visitar o campo demonstrativo. “Esse é um evento de alto nível. Saio daqui com muitos conhecimentos, aprendendo sobre produtos novos, mas o mais importante é que tudo que levo de volta para casa eu tenho confiança. Isso nos proporciona um conforto extra ao trabalhar com as sementes da Agristar no nosso negócio junto aos produtores locais”.

Na visão do Gerente de Marketing da Agristar, Marcos Vieira, a busca crescente por informação é o que possibilitou o sucesso tanto no Open Field Day quanto na Hortitec. “Acreditamos que isso está relacionado com o fato de os visitantes estarem, cada vez mais, buscando informações de qualidade. Tivemos um público seleto de produtores, revendedores, pessoas realmente buscando negócios e fazendo negócios. Esse ano fizemos uma inovação visando trazer o produtor para a nossa casa, a partir de uma experiência única com as nossas marcas, a nossa infraestrutura e a nossa história”, finaliza.

Sobre a Agristar

A Agristar é movida pela paixão ao campo e pelo desafio de superar limites. Com 60 anos de existência, é uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças e frutas. Atua no mercado profissional com as linhas Topseed Premium, Topseed, Superseed e TSV Sementes, e no segmento de jardinagem, hobby e lazer através das linhas Topseed Garden e TSV Sementes. Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, a Agristar tem orgulho em conhecer a sua terra e assim desenvolver e testar produtos de alto desempenho. Sediada em Santo Antônio de Posse (SP), a empresa possui quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento estrategicamente localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões.