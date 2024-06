Hortitec 2024: lançamentos para produção de hortifrúti são destaque no evento

Brasil é um dos maiores produtores de tomate no mundo – créditos Foto: BASF

Três novos produtos à base de dois princípios ativos inovadores para o controle de pragas e doenças

Nunhems, marca de sementes e hortaliças da BASF, lança três novos porta-enxertos para o cultivo de tomate de mesa

A Hortitec é o maior evento hortícola da América Latina. Durante a edição de 2024, a BASF realizará lançamentos de dois fungicidas à base da molécula de Revysol® e um inseticida com o ingrediente Inscalis®. Também serão destaques os quatro novos porta-enxertos de tomate da Nunhems, marca de sementes e hortaliças da empresa.

A Divisão de Soluções para a Agricultura da BASF investe cerca de 900 milhões de euros em Pesquisa e Desenvolvimento de produtos que apoiam o legado dos horticultores. “Entre os resultados gerados estão inovações em moléculas químicas para proteção de importantes cultivos em todo o mundo. O mercado de hortifrúti é uma das prioridades da companhia em nível global, sendo o país um grande mercado para a marca”, afirma Katty Corrente, líder de Marketing Sistema Produtivo Hortifruti, Cana-de-açúcar e Café da BASF.

Novas moléculas para manejo de doenças e insetos

A BASF está lançando os fungicidas Melyra® e Mibelya®, à base do ativo inovador Revysol®, que oferece resistência e flexibilidade na utilização do produto, proporcionando maior seletividade e alta eficácia no manejo de doenças.

Mibelya® é voltado aos cultivos de tomate, maçã e batata. Melyra® é indicado ao cultivo de citros. Os produtos inovam ao combinar ingredientes ativos que possuem mecanismos de ação distintos para combater doenças, como a pinta-preta, Antracnose, Oídio, entre outras. Ambos têm excelente eficácia de controle sobre um amplo espectro de patógenos, oferecendo ação protetora e curativa em diferentes fases do ciclo de vida dos fungos.

Além dos fungicidas, a empresa também apresenta a sua mais nova solução à base da molécula Inscalins® para o controle de insetos sugadores. Vinquo® oferece um modo de ação diferenciado e inovador. Focado para o cultivo de tomate e batata, este produto inibe o processo de alimentação dos insetos, sendo altamente eficaz contra pragas da ordem Hemíptera, como a Mosca-branca.

O modo de ação específico do inseticida dificulta a resistência cruzada com outros inseticidas convencionais. Esta é uma ferramenta para evitar insetos resistentes e que contribui para o manejo integrado de pragas.

Porta-enxertos para o cultivo de tomate indeterminado

Quem vê o tomate na mesa, não imagina toda a tecnologia utilizada na produção dessa hortaliça. A Nunhems, marca de sementes e hortaliças da BASF, é pioneira no segmento de enxertia para tomate, lança três novos híbridos de porta-enxerto. Encatcher, Enholder e Enbracer e, juntam-se ao já consagrado Enpower. “Temos agora a mais completa solução em enxertia para tomate do Brasil, que suportará ainda mais o produtor no grande desafio de produzir de forma mais eficiente e sustentável”, comenta Golmar Beppler Neto, gerente comercial da Nunhems.

Enpower®, o híbrido pioneiro e reconhecido como o porta-enxerto mais equilibrado e versátil do mercado. De vigor mediano, destaca-se pela alta adaptabilidade a diferentes copas, além de alta resistência ao Verticilio e histórico de sucesso no Brasil.

Encatcher® de vigor médio a alto e adaptado as principais regiões produtoras do Brasil, é a melhor solução para o produtor que deseja um pouco a mais de vigor, sem com isso perder o equilíbrio da planta. Possui resistência completa a Fusarium e Verticilium, além de sistema radicular mais vigoroso.

Enholder® é um híbrido de alto vigor, indicado para ciclos mais longos de produção. Com resistências completas a Fusarium e Verticilium, além de potente sistema radicular, este híbrido destaca-se por manter alto potencial produtivo da copa mesmo em situações adversas.

Enbracer® é sinônimo de segurança devido ao pacote completo de resistências e com médio a alto vigor de planta, conta com resistência a Ralstonia, Verticilium e Fusarium. Direcionado tanto para cultivos de campo aberto quanto estufas.

Além dos lançamentos, a empresa incentiva boas práticas agrícolas e o desenvolvimento de todos os elos da cadeia de hortifrúti. No estande da BASF, será possível conferir avanços na rastreabilidade dos alimentos, o que proporciona mais segurança e qualidade para o consumidor.

A Hortitec 2024 acontecerá entre os dias 19 e 21 de junho, na cidade de Holambra/SP. Mais informações, acesse o site do evento.

