Hortitec 2026 destaca força, inovação e oportunidades do hortifrúti brasileiro

Em expansão no Brasil, esse mercado avança impulsionado pela busca por alimentos mais saudáveis e práticos, além da inovação e da diferenciação de produtos. Nesse cenário, a feira se consolida como vitrine de soluções e tecnologias que estão transformando o futuro do setor

A expansão dos segmentos de horticultura, fruticultura e floricultura está fortemente relacionada ao conhecimento do negócio e ao investimento em tecnologia por parte dos produtores brasileiros. Há 31 edições, a HORTITEC – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas reafirma sua importância nesse processo ao apresentar ao mercado as inovações e soluções que vêm transformando o setor. Consolidada como o principal evento do setor hortifrutícola no Brasil e um dos maiores da América Latina, a feira acontece de 17 a 19 de junho de 2026, em Holambra (SP), com a participação de 520 expositores do Brasil e do exterior. A expectativa é receber 32 mil visitantes e movimentar R$ 750 milhões em negócios durante a feira e no período pós-exposição.

Dados apresentados em 2026 pelo Instituto Brasileiro de Horticultura – Ibrahort – apontam que o setor de horticultura movimenta R$ 3 bilhões por ano e reúne 1.200 produtores em 12 estados e no DF, que atuam em diferentes segmentos, dos produtos frescos e congelados aos higienizados. O consumo segue em alta, com mais de 70% dos brasileiros priorizando alimentos mais saudáveis e práticos, o que amplia a participação dos perecíveis na cesta de compras e reforça a busca por conveniência. Transformações sociais, como lares menores e o envelhecimento da população, somadas ao clima tropical, contribuem para esse movimento e aceleram, de forma consistente, o crescimento dos produtos frescos e higienizados no varejo.

Mesmo em expansão, o setor ainda enfrenta desafios como a falta de mão de obra qualificada, limitações na cadeia de frio e baixa percepção de valor agregado por parte dos consumidores. Ao mesmo tempo, avançam o uso de tecnologia, a integração das cadeias e o aproveitamento de resíduos, abrindo espaço para novos produtos e modelos produtivos. Assim, o mercado segue evoluindo, embora ainda esteja menos desenvolvido do que o de países em que a cadeia hortícola é altamente estruturada, integrada e tecnológica.

Fruticultura

O Brasil segue como o 3º maior produtor de frutas do mundo e ocupa a 24ª posição entre os exportadores. Segundo a Abrafrutas – Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, o valor bruto da produção alcançou R$ 91,5 bilhões em 2024, com mais de 95% dos produtos destinados ao mercado interno. Ainda com amplo espaço para crescer, a exportação brasileira de frutas bateu, em 2025, um novo recorde pelo terceiro ano consecutivo, com crescimento de 12% em valor e 19,6% em volume em relação ao ano anterior, movimentando US$ 1,45 bilhão. Atualmente, a fruticultura ocupa uma área plantada de mais de 2,8 milhões de hectares e gera cerca de 5 milhões de empregos, diretos e indiretos.

Floricultura

O PIB da cadeia produtiva de flores e plantas vem em ritmo de recuperação, alcançando R$ 21,23 bilhões em 2024, uma alta de 9,95% em relação ao ano anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura – Ibraflor. Em 2022, o setor havia movimentado R$ 20,4 bilhões, com crescimento de 17%. Já em 2023, o volume caiu para R$ 19,31 bilhões, impactado por fatores econômicos e climáticos. A retomada em 2024 foi puxada pelo aumento do consumo interno e pela expansão da produção, que hoje envolve 8.300 produtores espalhados pelo país, cultivando uma área total de 16.380 hectares.

São Paulo mantém a liderança nacional na produção e no consumo, respondendo por 40% do PIB do setor (R$ 8,49 bilhões) e por um consumo per capita anual de R$ 181,85, quase o dobro da média nacional (R$ 97,39). O tamanho médio das propriedades no estado também é maior: 2,05 hectares, ante 1,88 hectare na média brasileira. Em 2024, o setor gerou 264.874 empregos diretos e 800 mil indiretos e se destaca como um dos maiores empregadores de mulheres na agropecuária, com participação feminina de 56,2%.

Importância da Hortitec para o setor

Os bons resultados alcançados até aqui estão diretamente ligados à conscientização dos produtores e dos demais elos da cadeia produtiva sobre a necessidade de inovar e investir em tecnologia e capacitação. A Hortitec apresenta um panorama completo das soluções que estão moldando o futuro da horticultura. O público encontrará novas variedades de frutas, legumes, verduras e flores, além de tecnologias voltadas ao manejo de mudas, à irrigação e ao cultivo protegido.

A feira também destaca inovações em agricultura de precisão, inteligência artificial e automação, além de soluções em nutrição, sementes, biotecnologia, defensivos, embalagens, maquinário e ferramentas que promovem o uso mais eficiente de água e energia. Outro ponto relevante desta edição é a presença de instituições financeiras com linhas de crédito rural para investimento e custeio, ampliando as oportunidades para produtores que desejam modernizar ou expandir suas operações.

“A Hortitec 2026 forma um verdadeiro ecossistema hortifrutícola, com amplas oportunidades de atualização, geração de negócios e networking”, resume o diretor-geral do evento, Renato Opitz.

SERVIÇO – 31ª HORTITEC

Data: 17 a 19 de junho de 2026

Horário: • 17 e 18/06 – das 9h às 19h • 19/06 – das 9h às 17h

Local: Pavilhão de Exposições da Expoflora – Rua Maurício de Nassau, 675, Holambra/SP

Ingressos: R$ 80 | R$ 40 (estudantes e 60+) Informações: www.hortitec.com.br | @hortitec | (19) 3802-4196.