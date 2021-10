Hospital Boldrini de Campinas recebe doação de 10 mil máscaras do

O Hospital Boldrini de Campinas recebeu na tarde da última sexta-feira, 22 de outubro, a doação de 10 mil máscaras de proteção, do Grupo Freudenberg, por meio da EagleBurgmann do Brasil, uma de suas unidades de negócio. No ato da entrega, estiveram presentes Rita Módena, da área de captação de recursos do Hospital, o Gerente Sênior de Operações da EagleBurgmann, Waltson Limad e Assistente de Diretoria, Mariane Santos.

“A EagleBurgmann tem como parte essencial de seus valores e princípios a integração com a comunidade local, apoiando as instituições que atuam no entorno. Ficamos muito satisfeitos em ajudar, pela segunda vez, uma instituição séria e de tanta tradição como o Hospital Boldrini. Principalmente, por conta da sua especialidade e renome em tratamento em oncologia e hematologia pediátrica, e saber que muitos profissionais de saúde serão beneficiados. Embora estejamos avançando no combate à pandemia, com o programa de vacinação, ainda existem muitas pessoas que precisam de ajuda e proteção à sua saúde”, comenta Limad.

A iniciativa reforça o compromisso de responsabilidade social tanto do Grupo como da EagleBurgmann com a comunidade, por meio de ações de cidadania corporativa. Desde 2015, o Grupo Freudenberg implantou o programa e² (educação e meio ambiente), e as empresas que fazem parte do Grupo apoiam entidades do entorno em que se localizam, assim como seus colaboradores e participam de projetos como voluntários. As máscaras foram produzidas pela Freudenberg Filtration Technologies, na Alemanha. E, além do Hospital Boldrini em Campinas, a Santa Casa de Valinhos também recebeu a mesma quantidade.