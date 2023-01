Hospital e Maternidade Madre Theodora investe R$ 4,5 milhões em reforma

Mudanças tem como objetivo garantir mais conforto, qualidade e segurança para os pacientes

Campinas, SP (Janeiro de 2023) – O Hospital e Maternidade Madre Theodora, da rede Americas, acaba de investir R$ 4,5 milhões em melhorias com o objetivo de garantir mais conforto, qualidade e segurança aos pacientes. O espaço, inaugurado esta semana, conta com 11 novas salas, sendo duas dedicadas ao atendimento ginecológico e obstétrico e as demais direcionadas a especialidades clínicas e cirúrgicas neurológicas, ortopédicas, cardíacas, entre outras.

Essa mudança permitiu separar o fluxo de atendimentos ambulatoriais eletivos do de pacientes internados. Ou seja, o paciente que irá passar por consultas de rotina com alguns dos mais de 120 médicos, nas mais de 30 diferentes especialidades ofertadas, não precisará entrar no ambiente hospitalar, e sim em uma área dedicada a esses atendimentos.

As 11 salas foram projetadas com base no conceito de humanização. Um exemplo é a alteração do local da mesa de atendimento para a lateral do consultório – o que reduz a distância entre médico, pacientes e familiares – favorecendo a interação e o acolhimento.

“Essas mudanças reforçam o nosso compromisso com a excelência no atendimento. Queremos que os pacientes tenham a melhor experiência no cuidado com a sua saúde”, reforça Marcio José Cristiano Arruda, diretor do Hospital e Maternidade Madre Theodora.

Sobre a rede Americas:

Referência no atendimento de alta complexidade e qualidade, a rede Americas, do UnitedHealth Group Brasil, está presente em cinco estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Atualmente, a rede conta com total de 12 hospitais, 30 centros médicos e clínicas especializadas, 7 centros de excelência, mais de 60 especialidades, além de mais de 2,6 mil leitos. Para mais informações acesse: www.americasmed.com.br.