Hospital Municipal de Itapira amplia área de sorologia para melhorar fluxo no Pronto Socorro

A Secretaria Municipal de Saúde fez uma reorganização do espaço da Casa da Gestante, anexa ao Hospital Municipal, para ampliar a área de sorologia e, assim, oferecer melhores condições de atendimento aos pacientes com dengue. A porta de entrada continua sendo pelo Pronto Socorro.

“Readaptamos essa sala na Casa da Gestante para acomodar melhor os pacientes com quadros leves de dengue. Dessa forma, o fluxo no pronto socorro fica melhor tanto para os pacientes quanto para as equipes de enfermagem e médicos”, explicou a Diretora Administrativa do Hospital Municipal, Maria Sueli Rocha Longhi.

Mesmo com a ampliação, a recomendação é que os pacientes com sintomas da doença procurem atendimento primeiro em sua Unidade Básica de Saúde de referência antes de se dirigirem ao Pronto Socorro. “No Hospital temos muitas outras demandas de urgência e emergência e, dessa forma, o atendimento pode ser mais demorado. Nossas UBSs estão preparadas para atender os casos de dengue e também passaram por adaptações para soroterapia”, reforçou Maria Sueli.

Desde o dia 2 de março, a UBS Vila Ilze funciona em horário especial de segunda a segunda das 7h00 às 18h00. Aos fins de semana, atende também pacientes de outras regiões da cidade.

Temporariamente, a UBS Cubatão também está com o horário estendido de segunda a sexta-feira das 7h00 às 18h00 para atendimento de moradores da região com sintomas de dengue. Excepcionalmente, todos os demais procedimentos dessa unidade, à exceção de aplicação de vacinas, foram transferidos para a UBS Central.

As UBSs Braz Cavenaghi, Central, Figueiredo, Flavio Zacchi, Istor Luppi, Pé No Chão e Prados seguem com atendimento de segunda a sexta-feira das 7h00 às 16h00. Já as UBSs Barão, Eleutério e Ponte Nova funcionam de segunda a sexta-feira das 7h00 às 15h00.

Atendimento da Casa da Gestante

Devido à adaptação, os atendimentos às gestantes de alto risco e de gestantes adolescentes foram temporariamente transferidos para o imóvel situado à Rua 13 de Maio, n° 497. Não haverá interrupção do serviço.