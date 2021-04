Hospital Municipal de Jaguariúna amplia abastecimento de oxigênio

O Hospital Municipal Walter Ferrari, de Jaguariúna, trocou nesta quinta-feira (1) o tanque de oxigênio que abastece a unidade por um de maior capacidade. A medida visa prevenir a falta de abastecimento do gás, devido ao expressivo aumento no consumo pelos pacientes com Covid-19 internados no hospital.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a troca foi realizada pela empresa White Martins, fornecedora do produto, sem qualquer custo ao Hospital Municipal ou à Prefeitura. O antigo tanque de 1.730m³ de capacidade foi substituído por um de 2.238m³, aumentando em 30% a capacidade de abastecimento.

“É a primeira vez que realizamos a troca do tanque de oxigênio. A medida foi necessária para ampliarmos a capacidade de oferta de oxigênio ao hospital”, explicou a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.