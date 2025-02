Verão: saiba quais são os principais cuidados com os pets em época de altas temperaturas

(Créditos: Sergii Kolesnikov / iStock)

Dicas para refrescar os animais e protegê-los do superaquecimento

Na época de calor intenso no Brasil com as ondas de calor, muitas pessoas estão sentindo os efeitos físicos desse aquecimento, como fadiga, pressão baixa, dores de cabeça e falta de ar. É preciso tomar muito cuidado com hidratação, proteção solar e alimentação adequada.

Tais cuidados não são válidos apenas para seres humanos, mas também para pets, que sofrem com o calor excessivo. Nas altas temperaturas, há cuidados específicos que devem ser tomados com os bichinhos e que precisam de muita atenção.

Hidratação

O ponto inicial e muito falado neste verão é a hidratação. Os pets precisam beber muita água, e que essa água seja trocada com frequência para manter fresca e limpa. Pode-se adicionar pedras de gelo na água dos pets para que eles se refresquem.

Os potes de água devem ser colocados em diversos cômodos da casa para serem acessíveis e sempre devem estar em local que não bata sol. Dessa forma, o pet terá mais água no seu campo de visão e beberá mais.

Alimentação adequada

A alimentação canina e felina deve ser adaptada para incentivar a se alimentar. Isso porque, assim como os humanos, os animais podem perder o apetite quando está muito calor. Assim, é possível dividir a quantidade diária em menos porções e oferecer alimentos leves e úmidos.

Os gatos adoram sachês, e é possível deixá-los na geladeira para que fiquem frios. Já os cachorros podem comer frutas com muita água, como melancia, além do sachê. Outras frutas e vegetais seguros podem ser oferecidos aos cães.

Exposição

Os pets não devem ficar expostos ao sol forte durante o dia, principalmente dentro de casinhas de madeira ou outros materiais que aquecem e viram um verdadeiro forno. É preciso que eles tenham locais com sombra e mais frescos.

Se possível, deixá-los em cômodos com ventilador ou ar-condicionado ajuda a controlar o calor. É preciso lembrar que eles podem ter hipertermia, uma condição grave de superaquecimento, que causa respiração ofegante, língua avermelhada ou roxa, salivação excessiva, apatia e dificuldade para se mover.

Cães com respiração braquicefálica, como pug ou bulldog, devem ter atenção redobrada, pois podem ter dificuldade na respiração com o calor. Não deixe o cachorro acorrentado também para não estressá-lo e para que possa correr livremente.

A qualquer sinal de alerta, profissionais formados em uma faculdade de medicina veterinária são essenciais para orientar os tutores sobre os melhores cuidados na estação mais quente do ano.

Passeios

Nos passeios, mesmo em horários mais frescos, o pet precisa andar preferencialmente pela sombra. O horário de passeio imprescindivelmente não pode ser entre 10h e 15h, pois o sol está muito forte ainda.

Levar uma garrafa de água para o pet tomar durante o passeio é importante para ele não desidratar. Além disso, respeite o ritmo do cão para que ele não fique sobrecarregado.

Dicas para refrescar

Congelar biscoitos, oferecer piscina rasa ou mangueiradas são opções divertidas para os animais se refrescarem. Além disso, oferecer pedras de gelo para brincar ou mastigar são as atividades preferidas para cães com dentes grandes no calor.

Ao molhar os pets, é preciso que à noite estejam completamente secos para evitar proliferação de problemas e parasitas na pele.