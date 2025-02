Polícia Militar Prende Homem Procurado Pela Justiça em Pedreira

Na tarde desta segunda-feira (19), por volta das 13h55, a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça no Jardim Andrade, em Pedreira. A ação ocorreu após informações recebidas do COPOM sobre a localização do indivíduo.

O suspeito, identificado como J., de 31 anos, cumpria pena por roubo no regime semiaberto em Campinas, mas não retornou desde 17 de janeiro de 2025. Durante a abordagem, a equipe policial realizou consulta criminal e confirmou a existência de um mandado de recaptura em seu nome.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o infrator permaneceu preso à disposição da Justiça.