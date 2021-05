Hospital Municipal de Jaguariúna terá usina de energia solar e nova iluminação em LEDs

Uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e a CPFL Santa Cruz vai possibilitar a instalação de um sistema de geração de energia solar e a modernização da iluminação do Hospital Municipal Walter Ferrari. O projeto de eficiência energética da unidade será implantado sem custos para a Prefeitura, dentro do programa “CPFL nos Hospitais – energia pela saúde”, e deverá reduzir em 22% o consumo de energia do Hospital Municipal.

Uma reunião online entre representantes da CPFL, da Secretaria Municipal de Saúde e presidente da Associação Santa Maria de Saúde com o prefeito Gustavo Reis, realizada nesta segunda-feira (3), definiu os detalhes da parceria. O projeto deverá ser implementado ainda neste ano.

Segundo a CPFL Santa Cruz, serão investidos no projeto R$ 765 mil. Placas fotovoltaicas serão instaladas sobre o telhado do hospital, que já passou por uma avaliação técnica estrutural para a melhor disposição dos equipamentos. Além disso, também haverá a substituição de 1.268 lâmpadas comuns do hospital por LEDs, mais eficientes e econômicas.

“Só tenho a agradecer a CPFL e as demais empresas que vêm colaborando com a Saúde através do programa Jaguariúna Solidária, com doação de EPIs e insumos para segurança dos profissionais. Essa ação da CPFL, além de proporcionar redução significativa na conta de energia do Hospital Municipal, também irá colaborar com a sustentabilidade ambiental, ou seja, traz benefícios sustentáveis e econômicos”, avaliou a secretária de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.