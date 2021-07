Hospital Municipal de Mogi Guaçu recebe cinco ventiladores mecânicos para tratamento de pacientes

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 28 de julho, a doação de cinco ventiladores mecânicos de alto fluxo que irão reforçar a estrutura de atendimento a pacientes com Covid-19 e também para casos urgentes da ala de pronto-atendimento.

Os equipamentos de suporte respiratório emergencial e transitório, que são desenvolvidos pela Universidade de São Paulo (USP) juntamente com a Marinha do Brasil, foram conseguidos a partir de intermediação feita pelo deputado estadual Barros Munhoz com o Governo do Estado de São Paulo.

“Os aparelhos de suporte à vida contribuirão para ampliar a estrutura de acolhimento e tratamento de pacientes da unidade”, comenta o prefeito Rodrigo Falsetti. “Sou grato ao deputado pelo apoio e pelo compromisso que demonstra com Mogi Guaçu. Somando forças a gente faz sempre muito mais”.

Para o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa, os ventiladores são muito eficientes, porque aumentam a disponibilidade de oxigênio, facilitando a respiração daqueles que estão internados. “Em caso de insuficiência respiratória, ele assegura mais conforto a quem passa pelo tratamento e ajuda de forma efetiva a salvar vidas”, explicou.