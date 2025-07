Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos registra aumento de 19% no número de cirurgias eletivas

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) registrou um aumento de 19% no número de procedimentos realizados entre janeiro e maio de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre os procedimentos realizados estão: vesícula, hérnia, varizes, catarata e oncológicos.

O superintendente do HMTR, Luciano Firmino Vieira, comentou que, apesar dos desafios, a equipe manteve a produtividade e apresentou resultado positivo no volume de cirurgias realizadas. “Mesmo com as transições na equipe, conseguimos manter a meta. Reorganizamos o centro cirúrgico e garantimos o cuidado aos nossos pacientes”, comentou.

Nos cinco primeiros meses de 2025, foram realizadas 2.381 cirurgias, um crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2024, que contabilizou 2.001 procedimentos cirúrgicos. Na opinião do superintendente, os números positivos foram viabilizados após a otimização dos fluxos operacionais e readequação das agendas médicas.