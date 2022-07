Hospital Municipal finaliza mutirão de cirurgias oftalmológicas com mais de 220 procedimentos

No domingo, dia 24 de julho, o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) finaliza mais um mutirão de cirurgias oftalmológicas. Dos 225 pacientes operados, a maioria foi de catarata. Os procedimentos, iniciados nesta sexta-feira, dia 22 de julho, estão sendo feitos no centro cirúrgico da unidade.

“As cirurgias estão sendo um sucesso e é uma satisfação ver a felicidade dos pacientes, pois alguns deles já esperavam algum tempo na fila. Estão sendo feitas cirurgias de catarata e estrabismo, sendo finalizada esta etapa no próximo domingo”, disse o superintendente do Hospital Municipal, Wagner Cezaroni.

Para a realização do mutirão, uma empresa foi contratada devido a uma emenda parlamentar da deputada federal Carla Zambeli no valor de R$ 800 mil. Outros procedimentos serão agendados até que o valor recebido seja zerado. “Nós já estamos atendendo novas demandas para as cirurgias oftalmológicas e falta muito pouco para zerarmos a fila de pacientes que aguardam pelos procedimentos”, comentou Cezaroni.

O valor da emenda parlamentar foi conquistado pela Prefeitura com apoio dos vereadores Dr. Fernandinho e Pezão. Os pacientes que passaram pela cirurgia receberam um kit contendo óculos de sol e colírio.