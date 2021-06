Hospital Municipal passa a oferecer Fisioterapia 24 horas em UTI de tratamento da Covid-19

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos deu início essa semana, dia 31 de maio, ao serviço de Fisioterapia 24 horas para atendimento de pacientes com Covid-19 que encontram-se internados Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Nesse momento, 19 leitos estão ocupados por pessoas em tratamento contra a doença.

A equipe é composta por 20 fisioterapeutas que trabalham para diminuir o desconforto e o agravamento do quadro clínico dos doentes internados. Os profissionais auxiliam ainda na reabilitação dos pacientes.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa, explica que pessoas em estado grave diagnosticadas com coronavírus estão sujeitas a diversas complicações e que, entre as mais comuns, está a disfunção respiratória, que pode se apresentar de forma leve, moderada ou grave. Para ele, a atuação da equipe de fisioterapia é fundamental para amenizar o problema e, com isso, contribuir para a melhora de quem recebe a assistência.

“Além das técnicas voltadas para a respiração, o fisioterapeuta realiza intervenções que estimulam a mobilidade do paciente. A fisioterapia motora é importante na recuperação, já que eles ficam por um tempo prolongado no leito”, comenta o secretário. “Por conta desse tempo prolongado, há também a síndrome do imobilismo. Então, se faz necessária a questão do movimento em si. É importante manter a amplitude articular, manter a função, o tônus e a força dos pacientes”.

Dr. Guilherme Barbosa avalia que a implementação do atendimento fisioterápico 24 horas é uma atitude extremamente acertada e positiva, que irá render bons frutos. Ela soma-se a outro investimento feito pelo Hospital: a instalação de 12 câmeras de vigilância para melhorar a assistência oferecida aos pacientes de UTI.