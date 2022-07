Hospital Municipal promove mutirão para realizar mais de 220 cirurgias oftalmológicas

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) agendou para os dias 22, 23 e 24 de julho um mutirão de cirurgias oftalmológicas, sendo a maioria de catarata. Os procedimentos serão feitos no centro cirúrgico da unidade, que passou recentemente por reforma e melhorias. Nessa etapa, 225 pacientes serão operados.

“As cirurgias serão feitas no Hospital e vamos atender pacientes que já passaram por avaliação no setor de oftalmologia e que aguardavam pelo procedimento, seja de catarata ou estrabismo. É importante ressaltar que também já estamos atendendo novos casos”, comentou o superintendente do HMTR, Wagner Cezaroni. “Temos procurado avançar, por determinação do prefeito Rodrigo Falsetti, no atendimento efetivo às demandas de exames e procedimentos cirúrgicos”.

Com a realização do mutirão, o município dá passos importantes na busca para zerar a fila de pacientes que aguardam pela cirurgia oftalmológica, principalmente da catarata. “Tínhamos uma demanda de pacientes que estavam na fila e, em junho, realizamos 220 procedimentos. Agora vamos realizar outros 225, sendo a maioria de casos de catarata”, ressaltou Cezaroni.

Para concluir esta ação, uma empresa foi contratada a partir de repasse de uma emenda parlamentar da deputada federal Carla Zambelli, no valor de R$ 800 mil. O valor foi conquistado pela Prefeitura com apoio dos vereadores Dr. Fernandinho e Pezão. “Vamos agendar os procedimentos até zerarmos os recursos enviados”, concluiu o superintendente.