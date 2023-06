Hospital Municipal quer ampliar em 100% o número de cirurgias realizadas por mês na unidade

A direção do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) tem como meta ampliar em 100% o número de cirurgias oncológicas e eletivas realizadas por mês pela unidade. No momento, o hospital realiza, em média, 350 cirurgias, mas tem como meta aumentar esse número para mais de 600 cirurgias/mês até o final de 2023.

E para que isso ocorra com maior agilidade, eficiência e qualidade no atendimento dos pacientes, profissionais do HMTR participaram no último sábado, 24 de junho, do 1º Simpósio de Prevenção e Controle de Infecção do Sítio Cirúrgico. Estiveram presentes na conferência, o médico infectologista, Abraão Garcia, a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Thais Pedrini, e a enfermeira coordenadora do Centro Cirúrgico do HMRT, Renata Gonçalves.

O simpósio aconteceu na Universidade Paulista (Unip), em São Paulo, e foi promovido pela Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde (Apecih) e Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (Sobecc).

O diretor do HMTR, Wagner Tadeu Cesaroni, explicou que a conferência teve uma abordagem interprofissional com a participação de médicos, enfermeiros, técnicos, acadêmicos e demais profissionais de Saúde que atuam na prevenção de infecções do sítio cirúrgico, infecções relacionadas à assistência à Saúde e em assistência ao paciente cirúrgico e processamento de produtos para saúde.

“O evento contou com mesas de discussões sobre temas como epidemiologia, a importância de uma abordagem interdisciplinar da instituição de medidas de prevenção e controle e a união entre a ciência e a inovação no aprimoramento das práticas de segurança em processamento de produtos para saúde”, disse.

Cirurgias

As áreas de atendimento cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos são a de oncologia dentro das especialidades de urologia, ginecologia, mamologia e gastrointestinal e as de cirurgias eletivas, como vasculares, ortopédicas de baixa complexidade, entre outras.

“Nossa missão é oferecer um serviço de qualidade, eficiente e seguro, que cumpra com os requisitos determinados por lei, regulamentos, na área da Saúde e práticas baseadas em evidência científica. Por isso, precisamos e queremos ampliar as 350 cirurgias para mais de 600 cirurgias por mês até o final deste ano”, destacou o diretor.