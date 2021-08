Hospital Municipal recebe a doação de nove cadeiras de rodas

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos recebeu ontem, dia 10 de agosto, a doação de nove cadeiras de rodas – quatro delas destinadas à Unidade de Pronto Atendimento no Jardim Santa Marta. Os equipamentos foram doados pela Casa da Amizade do Rotary Club de Mogi Guaçu por meio do Projeto Troco Solidário, promovido em parceria com o Supermercado Rofatto.

Diante de um cenário de extrema dificuldade e de falta de recursos enfrentado pelos municípios, a solidariedade e a participação da comunidade, das entidades e empresas, são fundamentais para a manutenção, humanização e eficiência dos serviços prestados pelas instituições de saúde.

“Essas ações nos enchem de esperança, principalmente em uma época tão difícil para a saúde. Essas novas cadeiras de roda ficarão à disposição dos nossos pacientes aqui no Hospital Municipal e também no PPA da Zona Norte”, comentou o superintendente do HM, Gildo Martinho de Araújo.

O Troco Solidário funciona da seguinte forma: ao pagar as suas compras, basta solicitar ao funcionário do caixa que o troco seja doado. Os valores arrecadados são revertidos para diversas ações do Rotary. Novas parcerias serão feitas pela Casa da Amizade – entre elas, a compra de novas poltronas para o Hospital Municipal.