Hospital Municipal recebe gerador provisório e inicia instalação de ala de tomografia

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) recebeu na manhã de hoje, dia 23 de março, novo gerador locado em caráter provisório para viabilizar a instalação da estrutura elétrica que dará suporte à ala de tomografia da unidade – espaço que deverá ser entregue na primeira quinzena de maio. O equipamento permanecerá no local após a conclusão das obras para assegurar a cobertura necessária em caso de queda de energia até a chegada de novo gerador próprio, com processo de compra já em andamento.

Ele foi recebido pelo prefeito Rodrigo Falsetti, pelo vice-prefeito Major Tuckumantel, pelo secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa, e pela superintendente do HMTR, Rosa Ângela Iamarino. “O aluguel deste aparelho é necessário para que possamos dar sequência à instalação do tomógrafo e também para que possamos operar com segurança até a entrega do gerador que estamos adquirindo, mais adequado à estrutura do hospital”, explicou o prefeito.

Uma vez concluída a instalação elétrica para a ala de tomografia, que demandará suspensão do abastecimento e o uso dos geradores para preservação da assistência hospitalar, o tomógrafo já comprado pelo município deverá ser instalado e o pessoal treinado para manuseio.

“São investimentos importantes para melhorar a estrutura de atendimento, agilizar a realização de exames de imagem e, em especial, a partir da chegada do novo gerador, para a garantirmos que não haja riscos aos pacientes em caso de falta de energia elétrica”, avaliou Dr. Guilherme Barbosa, secretário da pasta.