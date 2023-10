Hospital Municipal recebe habilitação para Unacon e passa a receber recursos federais

A boa notícia veio direto do Ministério da Saúde, que confirmou que o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos teve a habilitação ampliada para Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) com serviço de radioterapia. A medida foi publicada em portaria no dia 2 de outubro e vale lembrar que o serviço de radioterapia foi iniciado pelo HM no ano passado.

O município passa a receber um valor adicional de cerca de R$ 2,4 milhões, dividido em 12 parcelas. O valor será usado para o custeio das despesas que era exclusivamente feito pela Prefeitura. “A conquista dessa habilitação é uma importante vitória para a Saúde de Mogi Guaçu e de toda a região assistida pelo Hospital Municipal. Ela pode significar mais investimentos para tratamentos oncológicos”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A superintendente do Hospital Municipal, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro, disse que a habilitação era esperada pelo município e que confirma a importância do serviço de radioterapia oferecido pelo HM e enaltece a importância do Sistema Único de Saúde (SUS). “Aqui, além do atendimento ambulatorial, são oferecidos aos pacientes quimioterapia, radioterapia e, quando necessário, cirurgias oncológicas. Tudo gratuitamente, por meio do SUS”, ressaltou Kelly.

O secretário municipal de Saúde, Luciano Firmino Vieira, lembrou que o setor de oncologia do Hospital Municipal atende paciente de sete municípios: Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Estiva Gerbi, Casa Branca, Mococa e São Sebastião da Grama. “O setor de oncologia do HM realiza um trabalho de excelência e essa habilitação é o reconhecimento de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido”, disse.

Mensalmente, o setor de Radioterapia do HM recebe, uma média, de 60 novos casos, sendo o período de tratamento variado. O tratamento é ofertado para pacientes com câncer ginecológico, urológico e gastrointestinal. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, mediante agendamento.