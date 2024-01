Hospital Municipal triplica número de atendimentos de Fisioterapia e cria o setor Especializado de Neurologia

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos ampliou para 4,1 mil o número de atendimentos realizados por mês pelo setor de Fisioterapia. Em 2023, foram cerca de 50 mil atendimentos. Além disso, o HM criou o setor Especializado de Neurologia Fisioterápica para dar assistência aos recém-nascidos com problemas de articulação e pessoas que sofreram AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Na manhã desta quarta-feira, 31 de janeiro, as novas instalações foram apresentadas para o prefeito Rodrigo Falsetti, para o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e demais autoridades. O aumento do número de atendimentos, assim como a criação do setor de Neurologia Fisioterápica do HM contou com o apoio de emendas impositivas destinadas pelos vereadores Adriano Luciano Rodrigues, o Adriano Batatinha, Judite de Oliveira, Natalino Tony Silva e Luiz Zanco Neto.

A coordenadora do setor de Fisioterapia do HM, Ana Amália Moreira Romualdo, comentou que a ampliação dos atendimentos, assim como a criação do novo setor só foi possível por conta da contratação terceirizada de 16 novos fisioterapeutas, além da aquisição de novos equipamentos. “Hoje, juntamente com os servidores concursados temos uma equipe com 32 profissionais para atender toda a demanda e prestar uma assistência especializada para a população”, disse.

Ana Amália destacou que, recentemente, o serviço de Fisioterapia do Hospital Municipal foi avaliado como de excelente qualidade e como referência na região por membros do órgão que regulamenta a profissão da Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo (Crefito). “Na ocasião, firmamos um convênio com o mesmo para melhorias no fluxo de atendimento e demandas do município”, falou.

O prefeito Rodrigo Falsetti comentou que esta é mais uma demonstração de como é importante descentralizar os serviços. “Temos uma população superior à de muitas cidades da nossa região e, por isso, precisamos ter este olhar para verificar e atender as necessidades da nossa comunidade”, disse.

Também compareceram ao evento os vereadores Adriano Luciano Rodrigues, o Adriano Batatinha, Judite de Oliveira, Natalino Tony Silva, Raphael de Godoy Locatelli, Jéferson Luís e Paulinho Henrique Pereira, além dos secretários municipais de Saúde, Luciano Firmino Vieira, e de Segurança Pública, Élzio Romualdo