Hospital São Francisco amplia atendimento para realização de mamografias

Ação faz parte das iniciativas do ‘Outubro Rosa’, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama

Durante todo o mês do ‘Outubro Rosa’, de conscientização e prevenção do câncer de mama, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu terá atendimento ampliado para a realização de mamografias, exame de rastreio por imagem que tem o objetivo de identificar alterações no tecido mamário. Para fazer o agendamento gratuito, as mulheres interessadas devem entrar em contato com o HSF por telefone (19) 3851-2600 ou por WhatsApp (19) 99648-4044.

“A mamografia é um exame preventivo muito importante para a detecção precoce de nódulos na mama, mesmo quando ainda não seja palpável. No caso de câncer de mama, quanto antes for diagnosticado e iniciado o tratamento adequado, são grandes as chances de cura”, destaca a médica responsável pelo setor de Oncologia do Hospital São Francisco, Mariana Marcondes.

O HSF também preparou programação interna que acontecerá no decorrer do mês. No setor de quimioterapia, as pacientes serão recebidas com café especial e uma lembrança em parceria com a Mary Kay nos dias 15, 23 e 31 de outubro. No próximo dia 16, a partir das 15 horas, a Dra Mariana Marcondes realizará palestra para os colaboradores do hospital com foco na prevenção do câncer de mama.

“Levantamos essa bandeira da conscientização no mês de outubro, mas a importância da realização dos exames preventivos precisa acontecer durante o ano todo. Aqui no Hospital São Francisco o paciente encontra atendimento humanizado e toda a estrutura de suporte, desde o diagnóstico até os cuidados especializados para o tratamento da doença”, ressaltou a equipe do hospital responsável pela programação.

O setor de oncologia do HSF conta com atendimento ambulatorial onde, atualmente, 5 pacientes recebem tratamento para o câncer de mama. A estrutura inclui exames de diagnóstico, procedimentos cirúrgicos, biópsias, punções guiadas por ultrassom, quimioterapia e radioterapia.

Assim como toda a estrutura do HSF, a Oncologia vem passando por melhorias no último ano e, recentemente, recebeu uma nova câmara de conservação inteligente, equipamento específico para armazenar medicamentos, mantendo-os em temperatura adequada e garantindo a segurança e eficácia.

Outubro Rosa (Fonte: Ministério da Saúde)

“Mulher: seu corpo, sua vida”. Esse é o tema da campanha do Ministério da Saúde em 2024 para conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, em alusão ao mês ‘Outubro Rosa’.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres, após o câncer de pele. Para o Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. É relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima desta idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis.