Hospital São Luiz Campinas promove encontro para fortalecer sistema regional de trauma

Reunião contou com a presença de diversas equipes de Atendimento Pré-Hospitalar e de empresas de urgência e emergência médica

A equipe de cirurgia do trauma do Hospital São Luiz Campinas, da Rede D´Or, realizou uma reunião com equipes de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) e empresas privadas de atendimento em urgência e emergência para apresentar a estrutura do atendimento a pacientes traumatizados. O objetivo é fortalecer o sistema regional de trauma, já que a unidade hospitalar tem estrutura especializada para esse tipo de atendimento e poderá receber pacientes imediatamente após o resgate ou pacientes conveniados que, por algum motivo, estão sendo atendidos em hospitais públicos.

A reunião contou com a presença de representantes das concessionárias CCR AutoBan e Rota das Bandeiras, do GRAU (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências), do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Rede Mário Gatti, do Corpo de Bombeiros, da empresa Medicar e da Salute Emergências Médicas.

De acordo com o coordenador da Cirurgia do Trauma do Hospital São Luiz, Bruno Pereira, a área de cirurgia do trauma costuma sobrecarregar os hospitais públicos por vários motivos. “Um deles é que nem sempre o paciente tem condições de falar se possui algum convênio, então as equipes de atendimento pré-hospitalar acabam indo diretamente para as unidades públicas. Outro motivo é que nem todos os hospitais privados possuem uma equipe específica para atendimento a traumatizados”, explica. “O objetivo dessa reunião é ouvir as demandas das equipes que estão nas ruas, fazendo os resgates, para que possamos oferecer o melhor atendimento possível, já que temos uma área com estrutura completa e atendimento imediato para esses pacientes”, afirma.

Representantes dos serviços que participaram da reunião apontaram que, atualmente, há uma grande dificuldade de regular vítimas de trauma para o setor privado e que, pela primeira vez, um hospital privado se reuniu precocemente com as forças públicas para falar sobre o centro do trauma. “Fizemos isso logo de início para apresentar o nosso serviço, mostrar que temos estrutura para fazer o atendimento de imediato e saber quais são as necessidades das equipes que estão nas ruas. Nosso compromisso é atender todos os pacientes traumatizados que tenham os convênios já validados pelo São Luiz. Não vamos deixar nenhum deles sem atendimento”, garante Pereira.

Ele destacou, ainda, a importância de transferir pacientes com convênios médicos dos serviços públicos para os privados. “Não há justificativa para um paciente ocupar um leito em hospital público se ele tem convênio e um hospital privado que possa oferecer atendimento de qualidade. Mas, infelizmente, na prática, não é isso que ocorre. Existe uma dificuldade em transferir o paciente conveniado que recebeu o primeiro atendimento no hospital público. Queremos facilitar essa transferência também. Dessa forma, ajudamos a desafogar o setor público”, afirma.

Após a reunião, que também contou com representantes do Pronto-Socorro, do setor de Ortopedia e da Ginecologia e Obstetrícia do São Luiz, todos foram convidados a conhecer a estrutura do hospital, inaugurado há pouco mais de um mês, fazendo exatamente o trajeto que o paciente traumatizado fará ao chegar à unidade.

“Vamos manter um contato direto com as equipes de APH. Elas terão total acesso às nossas equipes para que a gente consiga oferecer um serviço de excelência. É importante que os pacientes conveniados vítimas de trauma saibam que podem escolher o hospital para o qual querem ser levados, desde que a unidade atenda o seu convênio. Caso o paciente não tenha condições de fazer a escolha, mas esteja acompanhado, o acompanhante também pode fazer esse direcionamento”, orienta o médico.