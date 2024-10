Hospital Sobrapar realiza campanha contra bullying

Campanha mobiliza influenciadores para combater e prevenir a discriminação e violência contra crianças e adolescentes com deformidades de crânio e face

O bullying é tema da campanha promovida pelo Hospital Sobrapar Crânio e Face, de Campinas. A campanha está em sua quinta edição usa a hashtag #chegadebullying e a frase “NÃO É LEGAL, NÃO TEM GRAÇA, NÃO FAÇA” e prevê ampla mobilização pelas redes sociais.

Bullying é uma palavra de origem inglesa que define todo ato de violência, física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, intimidando ou agredindo a vítima, causando dor e angústia, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. O termo é definido pela Lei Federal nº 13.185/2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying).

“O Hospital Sobrapar trata este assunto com muita seriedade e existem várias ações destinadas ao combate e prevenção do bullying em nossa instituição. Familiares e pacientes atendidos pelo Hospital Sobrapar tem o bullying como tema constante em seu cotidiano, em razão das anomalias craniofaciais e do longo período de tratamento. Trata-se de uma agressão, violência verbal ou física que acontece de modo intencional, repetitivo e persistente para intimidar, ameaçar, tiranizar, oprimir, humilhar ou maltratar os que são alvos dessas agressões. A prática precisa ser combatida, pois afeta crianças, adolescentes e famílias com consequências graves tanto para as crianças vítimas que podem crescer com traumas psicológicos, como para as que o praticam e podem desenvolver comportamentos antissociais e agressivos”, explica a presidente do Hospital e psicóloga, Vera Lúcia Raposo do Amaral.

A campanha visa mobilizar o maior número possível de pessoas a refletirem sobre o tema. Criada pela agência Desafio, de Campinas, a campanha mobiliza influenciadores que usarão nas mídias sociais uma camiseta oficial e destacarão o impacto negativo do bullying e a importância da conscientização.

“Os influenciadores são parceiros nesta causa tão importante. Além de conscientizar sobre o bullying, eles explicam o trabalho filantrópico do Sobrapar como uma referência no tratamento de anomalias craniofaciais, atendendo pacientes do SUS de todo o Brasil”, diz a presidente da instituição.

Referência no tratamento cirúrgico e multidisciplinar de pacientes que nasceram ou adquiriram deformidades craniofaciais, o Hospital Sobrapar Crânio e Face, localizado em Campinas, completa 45 anos de atividades em 2024. Em média, o hospital realiza 1.200 cirurgias e mais de 50 mil atendimentos gratuitos por ano a crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social. A instituição é 100% SUS e conta com uma equipe formada por cirurgiões plásticos, cirurgiões craniofaciais, neurocirurgião, fonoaudiólogos, psicólogos, ortodontistas, odontologistas, otorrinolaringologistas, psicopedagogos, ortopedista, entre outros profissionais da saúde.

Nas redes sociais, acesse @hospitalsobrapar

Dicas para evitar o bullying

Para incentivar a discussão sobre o tema, o Hospital Sobrapar preparou dicas práticas a serem compartilhadas:

#1 Oferecer à criança/amigo um ambiente seguro, escutando-a e acolhendo seus relatos;

#2 Mostrar a consequência dos seus atos para o outro e a ele mesmo;

#3 Conversar sobre as situações de conflito, mostrando diferentes maneiras de lidar com a situação que não seja de forma agressiva;

#4 Respeitar e valorizar as diferenças.