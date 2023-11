Hugo & Guilherme levam mistura de ritmos para o palco do Caldas Country Festival

Com longo show, a música “Elevador” foi um dos hits apresentados pela dupla

Na estrada da música desde 2016, Hugo e Guilherme sobem ao palco do Caldas Country Festival após três anos longe do evento. Os artistas, que tocaram pela primeira vez no evento em 2019 falaram sobre o tempo longe “Era um sonho pisar do palco do Caldas. Em 2019, a gente tocou a primeira vez mas, com certeza, este é um dos palcos mais especiais, pelo menos, para nós, que somos goianos. Frequentamos o Caldas Country desde o começo, em 2007, que foi a primeira edição. Estamos muito felizes. Foi um sonho”, relembrou Hugo.

Da praça para os palcos, antes de subirem para se apresentar, Guilherme contou que lá atrás, não tinha dinheiro para frequentar e ficava na praça. “Nunca imaginei que ia sair de expectador da festa para o palco”, contou.

Animados, Hugo & Guilherme falaram, também a música “Elevador”, maior sucesso da dupla. “Não somos os compositores da música. Até gostaria de ter escrito”, brincou Guilherme. “Essa música é incrível. João Vitor & Gustavo iam gravar essa música – o irmão da Marília Mendonça. Essa música foi um presente e com uma história muito verdadeira. São vários elevadores subindo e descendo no âmbito amoroso e aí a gente pode contar a história e cantá-la de um jeito bem massa”, acrescentou.

No palco, além do ritmo sertanejo, o público foi ao delírio com a mistura de ritmos, como o funk, além da participação especial de VH & Alexandre.