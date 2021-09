Idosos recebem 3ª dose da vacina contra Covid-19

A secretaria de Saúde de Artur Nogueira aplicou na manhã desta terça-feira (14), a 3ª dose do imunizante contra a Covid-19 em 26 idosos abrigados na Associação de Idosos Desamparados (Aidan).

A vacinação foi realizada por enfermeiros da Secretaria de Saúde que, desde o início da campanha, têm se deslocado em pontos onde há população que integre o grupo de risco, como os moradores de asilos e acamados.

De acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Milena Sia Perin, a aplicação da dose adicional é fundamental para garantir a proteção dos grupos mais vulneráveis ao coronavírus, já que pessoas idosas e imunossuprimidos tendem a não responder de forma plena em termos de quantidade de anticorpos, com tendência de diminuição deles ao longo de seis a oito meses.

“As vacinas aumentam a chamada memória imunológica, produzindo cada vez mais anticorpos ao longo das aplicações. Por isso, a aplicação da terceira dose nestes grupos é essencial, principalmente contra as novas variantes do coronavírus”, destacou.

MAIORES DE 85 ANOS

Em Artur Nogueira, a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 tem sido aplicada em idosos maiores de 85 anos no drive-thru da Unidade Básica de Saúde (UBS) Teresinha Vicensotti, e nas salas de vacina do Posto de Saúde Familiar (PSF) Bom Jardim e do Espaço Mãe e Filho, sem necessidade de agendamento.

No caso dos idosos acamados, um familiar ou responsável deve deixar o nome do mesmo no PSF em que ele é atendido, para que a equipe de saúde realize a vacina à domicílio. Vale destacar que, no dia da vacina, o idoso deverá apresentar o comprovante das duas doses recebidas, bem como o RG e CPF.