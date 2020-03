Idosos de Itapira se divertem em baile de carnaval do Vida Mais

Animação marcou evento ocorrido na última sexta-feira

O carnaval também pediu passagem no Centro do Idoso Vida Mais. O tradicional bailinho carnavalesco aconteceu na sexta-feira (28) e movimentou centenas de idosos que participam das atividades oferecidas gratuitamente pela instituição.

O evento contou com show do grupo Transasamba, cujo repertório foi focado em marchinhas e roda de samba. No intervalo ainda teve apresentação do Grupo de Dança do Vida Mais ao ritmo de muito axé, além de lanchinhos servidos a todos os participantes.

A avaliação do baile foi bastante positiva, de acordo com a responsável pela área de Desenvolvimento Institucional do Vida Mais, Rosângela Aparecida Zanquetta. “Mais uma vez atingimos nosso objetivo que é oferecer aos idosos mais alegria, descontração, fortalecimento de vínculos e promover a saúde, qualidade de vida e o bem estar”, disse.

O evento contou com o apoio do Guerreiro Atacadista, Rofatto Supermercados, Supermercado Antonelli, São José Frios, Papelaria Rispel, Supermecado Geoli, Padaria São Jorge, Panificadora Pão Quente e Fruta Boa Hortifruti. “Agradecemos aos nossos parceiros por mais uma vez colaborarem conosco de maneira tão especial”, complementou Rosângela.

O Centro do Idoso Vida Mais é um espaço de convivência situado na Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345, na Vila Penha do Rio do Peixe. O espaço atende gratuitamente homens e mulheres com idade a partir dos 60 anos. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 07h00h às 18h00 – com intervalo para almoço das 11h00 às 13h00.

É possível contribuir por meio de doações financeiras, de materiais e produtos ou com ações de voluntariado. Para mais informações, acesse www.vidamaisitapira.org.br ou mantenha contato pelos telefones (19) 3843-7848 ou (19) 99888-6811 (WhatsApp). As atividades podem ser acompanhadas pelos canais oficinais nas redes sociais (www.facebook.com/vidamaisitapira e www.instagram.com/vidamaisitapira).