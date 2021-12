Igreja arrecada donativos para vítimas de enchentes na Bahia

Paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo recebe alimentos, água e cobertores até o próximo dia 4; igreja fica no bairro Monte Alegre, em Paulínia

A Paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo, em Paulínia, está arrecadando donativos até a próxima terça-feira (4) para ajudar os moradores do estado da Bahia atingidos pelas fortes chuvas e enchentes deste mês.

Quem puder colaborar deve doar água, alimentos e cobertores. O atendimento na secretaria paroquial é de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30; e aos sábados, das 8h às 12h. As missas ocorrem às quintas-feiras, às 19h; e aos domingos, às 7h, 10h e 18h.

“Sexta agora dia 31/12, a secretaria abre até as 12h”, informou a igreja. “A empresa @inovaambientaloficial irá levar todo o arrecadado”. A Paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo fica localizada na Avenida Antonio Baptista Piva, 1.000, no bairro Monte Alegre. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3884-3269.

Já são ao menos 21 o número de mortes resultantes das fortes chuvas que atingem a região centro-sul da Bahia. O balanço foi atualizado na tarde desta terça-feira (28) pelo governo no estado.

A morte mais recente foi a de um rapaz de 19 anos, que tentou atravessar uma enxurrada em Ilhéus, na noite de segunda-feira (27), mas acabou se afogando. O número de feridos permaneceu em 358. Um total de 136 municípios do estado decretaram situação de emergência.

O número de pessoas desabrigadas é de 34.163, enquanto o de desalojados soma 42.929. Os desalojados são pessoas que tiveram que abandonar o local de residência, de forma temporária ou definitiva, mas que não depende de abrigo fornecido pelo governo. Já os desabrigados são aquelas pessoas que tiveram que sair de casa e que dependem de um abrigo provido pelo poder público.

A Bahia está enfrentando a pior chuva para o mês de dezembro desde 1989, segundo o governo estadual. A cidade de Itamaraju, no sul do estado, foi o município onde mais choveu no Brasil, com 769,8 milímetros (mm) de chuva, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o que representa mais de cinco vezes o volume esperado para dezembro (148,0 mm).

Cerca de R$ 15 milhões foram disponibilizados inicialmente pelo governo federal para atender municípios da Bahia atingidos pelas fortes chuvas das últimas semanas. Além disso, quase R$ 50 milhões estão “em vias de serem liberados”, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, entrevistado desta quarta-feira (29) no programa de rádio A Voz do Brasil.

“Fizemos uma série de ações ligadas ao resgate de pessoas, transporte de alimentação para áreas que estavam sem capacidade de se ligar à sua condição logística comum, desobstrução de estradas, medicamentos. É o que nós chamamos de resposta: num primeiro momento, disponibilizamos recursos para que os municípios possam comprar alimentos, mantimentos”, explicou.

Um segundo momento, que a pasta s refere como retomada, inclui a recomposição de serviços essenciais que tenham sido interrompidos em meio aos temporais, como abastecimento de água e luz, além da remoção de entulho nas cidades. “O terceiro momento, que está chegando ainda, é a reconstrução da estrutura física que porventura tenha sido danificada”, completou Marinho.