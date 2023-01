Igreja matriz de Jaguariúna pede socorro!

Marco histórico, religioso e estético da fundação de Jaguariúna, a Igreja Matriz Centenária Santa Maria pede socorro. O prédio precisa urgentemente passar por uma restauração.

Fundada a pedido do Coronel Amâncio Bueno, a construção começou em 1889 pelo engenheiro Guilherme Giesbrecht. Ela foi feita no estilo gótico-bizantino caracterizado pelas torres ponte agudas e uso de vitrais. “Faz sete anos que estamos nos reunindo, estudando como atualizar a documentação da capela para fazer o tombamento”, afirma o secretário da Paróquia Santa Maria, Tomaz de Aquino Pirez.

Caso seja feita a reforma o piso, tetos e vitrais permanecerão inalteráveis, pois já estão preservados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio. No entanto, as paredes estão descascadas (algumas com infiltrações), teto com buraco e a parte externa sofre ações do vandalismo.

Em um levantamento feito por Marcos Tognon a reforma fica em torno de 1,5 milhão de reais. “A Igreja foi a pupila do Padre Gomes, ele não deixava colocar um prego na parede”, complementa Pirez. O famoso ex-padre da cidade, Antônio Joaquim Gomes, está enterrado na própria igreja.

As doações podem serem feitas no Banco do Brasil, na Agência: 2200-4 e C/C: 11739-0.