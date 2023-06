Igreja Sagrado Coração de Jesus recebeu concerto da Banda Municipal

Aconteceu na noite do sábado (03), um concerto especial da ‘Banda Municipal de Cosmópolis’, Maestro Gaspar Ricardo Sarti, apresentado na Igreja Sagrado Coração de Jesus, comunidade Católica do Cidade Alta.

O Concerto contempla as apresentações itinerantes da ‘Banda Municipal de Cosmópolis’, dentre as mais antigas corporações da região, com o objetivo de integrar socialmente a cultura musical para diferentes públicos e regiões municipais.

O concerto musical trouxe para os fiéis e convidados obras de Alfred Reed, Pixinguinha, entre outros compositores populares, adaptadas instrumentalmente pela Banda Municipal.

A regência dos músicos foi coordenada pelo Maestro Daniel Roberto Sokacheski, responsável pela ‘Banda Municipal de Cosmópolis’, contemplando as apresentações periódicas em recintos livres e eventos públicos.

Os concertos e apresentações tem como objetivo aproximar a população da Banda Municipal, divulgando a cultura musical para diferentes públicos da cidade.