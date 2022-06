Iguatemi Campinas e Galleria Shopping apresentam campanha do Dia dos Namorados

Campanha ‘Somos o que Vivemos’ está presente nos

empreendimentos da Iguatemi e também nas redes sociais

Campinas, 7 de junho de 2022 – Somos o que Vivemos. Essa é a proposta da nova campanha de Dia dos Namorados da Iguatemi, administradora do Iguatemi Campinas e do Galleria Shopping, para 2022, que traz todo o clima de romance da época e valoriza a pluralidade do amor em suas diferentes formas. A agência DAVID assina a criação.

Com o conceito “Momentos São o Maior Presente”, utilizado nas principais campanhas da rede este ano, o projeto é composto por um vídeo, além de estar nas peças de divulgação nos shoppings, e traz diferentes casais mostrando a importância de aproveitar ao máximo os momentos ao lado das pessoas que amam.

No Iguatemi Campinas, o conceito é utilizado também para a divulgação da Promoção de Dia dos Namorados do empreendimento: de 3 a 12 de junho, os clientes cadastrados no programa Iguatemi One que fizerem compras no shopping poderão concorrer ao sorteio de cinco vales-compras de R$ 20 mil, totalizando R$ 100 mil em prêmios. Cada R$ 500,00 em notas fiscais valem um cupom.

“Sabe aquele lugar acolhedor, palco de boas lembranças? Nos preocupamos em oferecer para as pessoas espaços onde elas possam aproveitar o melhor da vida. Nossa campanha é reflexo disso e traz casais da vida real, nossos clientes, que amam, se divertem, colecionam boas histórias e vivenciam experiências juntos. Cada vez mais percebemos e valorizamos a importância do estar presente e de compartilhar bons momentos ao lado de quem amamos”, afirma Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi.

Para Fábio Natan, diretor de criação da DAVID “as lembranças dos casais dão vida a momentos que viveram juntos, refletindo os sentimentos de amor e carinho que dificilmente encontramos em presentes convencionais.”

A campanha fica disponível até o dia 12 de junho nas redes sociais:

Sobre a Iguatemi – A Iguatemi S.A. é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 Premium Outlets e 3 torres comerciais que juntos totalizam 724 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 477 mil m². Além do seu marketplace, o Iguatemi 365. A operação nasceu conectada ao espaço físico para a entrega de uma experiência multicanal e conta com mais de 450 marcas nacionais e internacionais de moda, casa, beleza, empório e lifestyle. A Companhia participa da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais. As ações da Iguatemi estão listadas na B3 [IGTI11] e fazem parte do índice Ibovespa.

Sobre o Iguatemi Campinas – O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi S.A. e maior complexo da rede, são 388 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Com um ambiente agradável e pensado nos mínimos detalhes, o empreendimento proporciona conforto e conveniência para seus clientes em um único lugar e apresenta diferenciais como o mais moderno teatro da cidade e dois complexos de cinema – incluindo um prime –, além da única torre de estacionamento coberto entre os shoppings da região, com sistema de sinalização de vagas.

Sobre o Galleria Shopping – Com arquitetura diferenciada e um ambiente paisagístico que valoriza as áreas livres e arborizadas, o Galleria Shopping foi responsável por introduzir no país o conceito de lifestyle, principalmente por seguir o estilo de um open mall. O empreendimento, que pertence à Iguatemi S.A., destaca-se como um dos mais sofisticados centros de compras do país e apresenta um mix de operações completo formado por lojas especializadas em moda e acessórios, além de opções de gastronomia, serviços, lazer e entretenimento. Adicionalmente, o shopping faz parte de um complexo multiuso e oferece conforto e conveniência para os clientes.