Iguatemi Campinas recebe pop up store Christian Louboutin

Espaço exclusivo da icônica grife francesa foi aberto nesta quarta-feira, 8 de junho,

e segue até amanhã, 9, como parte das ações do shopping para o Dia dos Namorados

Campinas, 8 de junho de 2022 – Como parte das ações de Dia dos Namorados, em mais uma iniciativa exclusiva para seus clientes, o Iguatemi Campinas recebe nesta quarta e quinta-feira, 8 e 9 de junho, uma pop up store da famosa grife Christian Louboutin. Até amanhã, os visitantes terão acesso à coleção de calçados femininos, masculinos, bolsas e acessórios da marca, em um mix que traz desde os modelos clássicos aos mais recentes lançamentos.

Durante os dois dias de evento, estão sendo apresentados mais de 40 modelos. A loja temporária, pensada exclusivamente para o centro de compras, está aberta das 10h às 22h, no primeiro piso do Iguatemi Campinas.

Fundada há 30 anos, a Maison francesa é objeto de desejo no mundo todo pela qualidade, conforto e sensualidade de seus calçados, facilmente reconhecidos pelo emblemático solado vermelho que se tornou sinônimo de luxo e sofisticação.

Com duas lojas localizadas no Brasil, uma em São Paulo e outra em Brasília, a Maison traz um portfólio com sapatos femininos e masculinos, bolsas e acessórios de couro. A Christian Louboutin conta atualmente com 160 boutiques ao redor do mundo.

Serviço

Pop up store Christian Louboutin no Iguatemi Campinas

Quando: dias 8 e 9 de junho, das 10h às 22h

Onde: primeiro piso do Shopping Center Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina, Campinas, SP)

www.iguatemicampinas.com.br

Sobre a Christian Louboutin

Christian Louboutin estabeleceu seu negócio no coração de Paris, em 1991, com uma primeira coleção feminina, seguida de uma masculina – ambas reconhecidas pela característica sola vermelha envernizada. O ano de 2014 marcou o lançamento da Christian Louboutin Beauté.

Com uma coleção prolífica de sapatos femininos e masculinos, bolsas e pequenos artigos de couro, a Christian Louboutin conta com hoje com 160 boutiques ao redor do mundo.

@louboutinworld

Sobre o Iguatemi Campinas – O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi S.A. e maior complexo da rede, são 388 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Com um ambiente agradável e pensado nos mínimos detalhes, o empreendimento proporciona conforto e conveniência para seus clientes em um único lugar e apresenta diferenciais como o mais moderno teatro da cidade, dois complexos de cinema – incluindo um prime – e a única torre de estacionamento coberto entre os shoppings da região, com sistema de sinalização de vagas.