II Copa Paulista de Futebol de Base começa neste sábado, 7

A partir deste final de semana, a bola rolará pela II Copa Paulínia de Futebol de Base 2023, organizada pela Prefeitura, reunindo equipes tradicionais do futebol paulista.

Essa edição terá a participação de oito times, divididos em dois grupos de quatro, nas categorias Sub-15 e Sub-17.

No grupo A estão: Paulínia, União São João, Rio Branco e SEAP Valinhos

No grupo B estão: Ponte Preta, União Barbarense, Itapirense e Cosmopolitano

Os jogos acontecerão nos campos do Jardim Itapoan e do Morumbi, com entrada e estacionamento gratuitos.

1ª Rodada

Sábado, 7

Campo do Itapoan 1

Paulínia x Cosmopolitano – Sub-15 – 9h

Paulínia x Cosmopolitano – Sub-17 – 10h

Campo do Itapoan 3

União São João x Itapirense – Sub-15 – 9h

União São João x Itapirense – Sub-17 – 10h

Campo do Morumbi

Rio Branco x União Barbarense – Sub-15 – 9h

Rio Branco x União Barbarense – Sub-17 – 10h

Terça-feira, 10

Campo do Morumbi

SEAP Valinhos x Ponte Preta – Sub-15 – 15h

SEAP Valinhos x Ponte Preta – Sub-17 – 16h

“O objetivo deste torneio é dar visibilidade aos atletas paulinenses e também vivência, pois enfrentarão grandes clubes e poderão evoluir no esporte. Agradeço ao prefeito Du Cazellato pelo apoio”, comentou Alexandre Fávaro, secretário de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos.

Fórmula de disputa

Na primeira fase as equipes do Grupo A, encaram os times do Grupo B em turno único. O campeão de cada grupo avança diretamente para a semifinal. Já os segundos colocados jogarão contra os terceiros dos mesmos grupos. Quem vencer completará as semifinais. A semifinal e a grande final serão disputadas em jogo único.