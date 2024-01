IMA lança edital de concurso com inscrições a partir de 22 de janeiro

Crédito Foto: Divulgação

Empresa oferece vagas para nível médio e superior, com salários de R$ 1.532,92 a R$ 5.140,25

Concurso da IMA receberá inscrições de 22 de janeiro a 25 de fevereiro

A Informática de Municípios Associados (IMA) lançou nesta segunda-feira, 8 de janeiro, edital de concurso público para o preenchimento das vagas de Assistente I e Analista em Tecnologia da Informação Jr., de níveis médio e superior, respectivamente.

As inscrições para o concurso poderão ser feitas de 22 de janeiro a 25 de fevereiro. Estão previstas três vagas inicialmente _ uma para Assistente I e duas para Analista em Tecnologia da Informação Jr. _, de acordo com edital.

O edital está publicado no portal oficial da Consesp, que será a banca responsável pela realização da prova. As inscrições devem ser feitas em https://www.consesp.com.br/. Para a vaga de nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 43,72. Já para as vagas de nível superior, o valor é de R$ 55,35.

Para conferir todos os detalhes, acesse o edital, disponível no link

https://sis.consesp.com.br/imagens_arquivos/concursos/arquivos/4300_campinasim

acp0012024.pdf.