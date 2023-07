Imigrantes é o campeão do Master de Holambra

O Imigrantes venceu o CSA por 4 a 2 na última sexta-feira, dia 7 de julho, e garantiu o título do Campeonato de Futebol Master de Holambra. A partida foi realizada no Estádio Municipal Zeno Capato e quebrou a invencibilidade preservada pelo CSA durante todo o torneio.

A equipe vencedora e a vice-campeã receberam troféu e medalhas, assim como o melhor artilheiro da competição, Gabiroba (Imigrantes), melhor goleiro do campeonato, Valdir, do CSA, e o melhor jogador da final e do campeonato, Dudinha, do Imigrantes.

“A partida foi muito emocionante, equilibrada e de alto nível”, avaliou o prefeito Fernando Capato, que acompanhou o jogo ao lado do vice-prefeito Miguel Esperança e de vereadores. “Parabéns aos vencedores e aos outros times que disputaram o torneio, sempre com muita garra, disposição e espírito esportivo”, afirmou.

Quatro equipes participaram da competição, que teve início em 2 de junho.