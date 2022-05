Impactos dos três meses de Guerra entre Rússia e Ucrânia em Campinas e região

Dia 24/05, terça-feira, completa 3 meses de Guerra na Ucrânia e os impactos do conflito na economia da região de Campinas permanecem como um agravante no cotidiano. Para comentar sobre o contexto, indicamos os especialistas da empresa WIT – Wealth, Investments & Trust, especializada em economia e gestão de patrimônio.

Segundo o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), as consequências da Guerra refletem na região de Campinas, sobretudo nas indústrias dependentes do trigo e de fertilizantes, produtos fundamentais produzidos na Ucrânia e na Rússia, respectivamente. Paulínia e Sumaré são os municípios mais afetados, pois há empresas que mais necessitam desses importados para a produção, além dos combustíveis, que estão com preços elevados desde o início do conflito.

Além disso, em abril o Índice de inflação brasileira foi de 1,06%, o maior desde 1996, de acordo com o IBGE.

Diante desse cenário de implicações, temos um cliente especialista para comentar essas questões.

Sobre a WIT – Wealth, Investments & Trust

A WIT – Wealth, Investments & Trust é uma empresa especialista na gestão de patrimônio para pessoas, grupos familiares e empresas, atuando nas áreas de câmbio e remessas internacionais; assessoria de investimentos; seguros e benefícios; ativos imobiliários; consultoria patrimonial; e serviços financeiros. A WIT tem escritórios em São Paulo e nos principais centros econômicos do interior paulista: Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba e Votuporanga. Conta com uma equipe de mais de 200 profissionais que agregam valor ao seu patrimônio para que você valorize o melhor da vida.