IMPORTANTES VIAS RECEBERÃO NOVA ILUMINAÇÃO EM MOGI GUAÇU

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) abriu licitação para a troca de iluminação em diversas vias de Mogi Guaçu, incluindo o Distrito de Martinho Prado. As lâmpadas de LED que serão colocadas são econômicas, mais luminosas e trarão segurança para os moradores.

As ruas e avenidas que serão contempladas com nova iluminação são Avenida Júlio Fernandes, Alameda Dom Davi Pimentel com Alameda José Ferreira de Freitas, sendo estas do Distrito Martinho Prado Junior, Avenida dos Trabalhadores, Rua Oscar Chiarelli, Avenida Prefeito Nico Lanzi e Avenida Sebastião de Paula Lima.

A licitação foi iniciada no dia 27 de julho e as empresas já podem protocolar documentos de habilitação. Será escolhida a empresa que apresentar o menor custo para a obra.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolados até as 9h do dia 19 de agosto, no protocolo geral da Prefeitura, que fica no Paço Municipal. A abertura dos envelopes será feita no mesmo dia, a partir das 9h30.

O edital completo da licitação pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Mogi Guaçu no endereço mogiguacu.sp.gov.br.