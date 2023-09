IN-EDIT BRASIL FESTIVAL INTERNACIONAL DO DOCUMENTÁRIO MUSICAL ACONTECE PELA PRIMEIRA VEZ EM CAMPINAS (SP)

Composto de sessões, shows e bate-papos, evento gratuito será realizado a partir da próxima terça-feira (3/10) em dois pontos da cidade: MIS Campinas e Unicamp.

A cidade de Campinas recebe, pela primeira vez, a itinerância nacional do In-Edit Brasil 2023, Festival Internacional do Documentário Musical. O evento, que acontecerá entre terça-feira (3/10) e domingo (8/10), ocupará dois espaços da cidade: o Museu da Imagem e do Som (MIS Campinas) e a ADunicamp, na Unicamp. Detalhe: toda a programação, composta de sessões de exibição, shows e bate-papos, tem a entrada gratuita.

A programação conta com 19 títulos, entre nacionais e internacionais, de nomes como Elis Regina, Tom Jobim, Miúcha, Fausto Fawcett, Lupicínio Rodrigues, Heitor Villa-Lobos, CAN, Gary Young (baterista original da banda Pavement), Otávio III, da gravadora e coletivo independente Elephant 6, e muito mais.

“A importância do In-Edit Brasil 2023 para a democratização do cinema no Brasil é muito grande. Para começar, ele prioriza filmes nacionais, colaborando, dessa forma, na divulgação do trabalho e do talento de produtores e diretores brasileiros. E, claro, trata-se de um festival com a programação 100% gratuita. Todos têm acesso a todas as atividades”, destaca Marcelo Aliche, diretor artístico do In-Edit Brasil 2023.

A sessão de abertura acontece no dia 03/10, terça-feira, às 19h, no Museu da Imagem e do Som, com a exibição do premiado Terruá Pará, da diretora Jorane Castro, grande vencedor do In-Edit Brasil 2023. O filme nos conduz a um mergulho na diversidade da música amazônica. Após a exibição, o festival promove um pocket-show com o músico, cantor e compositor Felipe Cordeiro, um dos expoentes da música paraense atual. A sessão é aberta ao público e os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência, no local.

Além das exibições dos filmes, o festival promove também uma sessão comentada com o diretor Marcelo Machado e a montadora Nani G., do documentário Villa-Lobos em Paris, às 18h30, no MIS. O cantor Fausto Fawcett, personagem de Fausto Fawcett na Cabeça, faz uma apresentação especial após a exibição do documentário, no dia 06/10, às 18h30, na UNICAMP, com Bianca Jhordão e Rodrigo Brandão (a dupla a frente do grupo Leela), formando The Tríceps, tocando sucessos da carreira do cantor como uma versão extended de Kátia Flávia e muito mais. E no dia 08/10, após às 20h30, no MIS, acontece a festa de encerramento com DJ ou grupo musical convidado.

O IN-EDIT BRASIL 2023 – Edição CAMPINAS conta com o patrocínio máster da Colombo Agroindústria; parcerias com MIS, Associação de Docentes da Unicamp, Prefeitura Municipal de Campinas e Laboratório Cisco; e é uma realização da In Brasil Produção Cultural e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

SERVIÇO

In-Edit Brasil – 15º Festival Internacional do Documentário Musical

Edição CAMPINAS

Data: de 03 a 08 de outubro

Onde: Museu da Imagem e do Som | MIS Campinas (Rua Regente Feijó, 859, Centro, Campinas/SP) e ADunicamp (Av. Érico Veríssimo, 1479, Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP)

Entrada Gratuita

www.in-edit-brasil.com | @ineditbrasil

PROGRAMAÇÃO _ IN-EDIT CAMPINAS

03 DE OUTUBRO, TERÇA

MIS

19H – TERRUÁ PARÁ – SESSÃO DE ABERTURA

21H – POCKET SHOW COM FELIPE CORDEIRO

04 DE OUTUBRO, QUARTA

MIS

18H30 – TANGOS E TRAGÉDIAS PARA SEMPRE

20H30 – THE ELEPHANT 6 RECORDING CO.

ADUNICAMP

18H30 – DE VOCÊ FIZ MEU SAMBA

20H – ELIS & TOM, SÓ TINHA DE SER COM VOCÊ

05 DE OUTUBRO, QUINTA

MIS

18H30 – VILLA-LOBOS EM PARIS *

20H30 – SONIC FANTASY

* Sessão comentada pelo diretor Marcelo Machado e pela montadora Nani Garcia.

ADUNICAMP

18H30 – FAMOUDOU KONATE – O REI DO DJEMBE

20H – PEIXE ABISSAL

06 DE OUTUBRO, SEXTA

MIS

18H30 – LA DANZA DE LOS MIRLOS

20H30 – LUPICÍNIO RODRIGUES – CONFISSÕES DE UM SOFREDOR

ADUNICAMP

18H30 – FAUSTO FAWCETT NA CABEÇA

20H30 – SHOW: FAUSTO FAWCETT / THE TRÍCEPS

07 DE OUTUBRO, SÁBADO

MIS

16H30 – OTÁVIO III

18H30 – CAN AND ME

20H30 – MOA – RAIZ AFRO MÃE

ADUNICAMP

18H30 – FREVO MICHILES

20H – MIÚCHA, A VOZ DA BOSSA NOVA

08 DE OUTUBRO, DOMINGO

MIS

16H30 – CARMINE STREET GUITARS

18H30 – LOUDER THAN YOU THINK

20H30 – FESTA DE ENCERRAMENTO COM DJ ou GRUPO MUSICAL A DEFINIR

SINOPSES DOS FILMES

PANORAMA BRASILEIRO

De Você Fiz Meu Samba

Isabel Nascimento Silva | Brasil | 2022 | 72’

A diretora Isabel Nascimento da Silva traz histórias de amor e saudade a partir dos depoimentos das viúvas de cinco baluartes do samba carioca. O documentário acompanha a rotina dessas mulheres que, em um trabalho invisível, se tornaram guardiãs de parte fundamental da música brasileira.



Elis & Tom, só tinha de ser com você

Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay | Brasil | 2022 | 100′

Duas grandes estrelas da música brasileira se reúnem em Los Angeles para gravar o álbum que se tornou um clássico. Munido de uma câmera 16mm, Roberto de Oliveira captou as sessões de ensaio e gravação do álbum. Até então inéditas, essas imagens foram restauradas em 4K, revelando a intimidade do processo criativo, a personalidade dos artistas, as tensões, os enfrentamentos e a crescente sinergia entre Elis Regina e Tom Jobim.

Famoudou Konate – The King of Djembe

André Piruka, Billy Konate | Guiné / Brasil | 2023 | 78′

Nos anos 60, Famoudou Konate se juntou ao recém-criado Ballet Africano e realizou extensas turnês pelo mundo, sendo aclamado o Rei do Djembe – um instrumento que também tem uma função espiritual e social na República da Guiné. Aos 80 anos e de volta ao seu país de origem, Famoudou conta sua trajetória. O filme também mostra os preparativos para sua festa de aniversário e o reencontro com outros mestres e amigos.



Fausto Fawcett na Cabeça

Victor Lopez | Brasil | 2022 | 103’

Se você pensa que dentro da cabeça de Fausto Fawcett só passa poesia, sexo, tecnologia e transgressão, você acertou cem por cento! O filme mostra o cotidiano do poeta e cantor em seu minúsculo apartamento em Copacabana. Nesse contexto é revelado seu universo particular, no qual fronteiras narrativas, filosóficas e temporais são atravessadas, revelando outros mundos e o caráter criativo, incansável e desafiador de um artista singular.

Frevo Michiles

Helder Lopes | Brasil | 2023 | 84’

Figura frequente no IN-EDIT BRASIL, Helder Lopes (“Onildo Almeida – o Grooveman” e “Pipoca Moderna”) estreia na COMPETIÇÃO NACIONAL do festival trazendo a trajetória de Jota Michiles, compositor de frevos antológicos, sendo reverenciado por grandes artistas pernambucanos, como Getúlio Cavalcanti, Maestro Edson Rodrigues e Alceu Valença. No filme, Michiles fala sobre sua carreira, desde as primeiras composições até a revolução que promoveu no mais pernambucano dos ritmos brasileiros.

Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor

Alfredo Manevy | Brasil | 2022 | 99’

Muito antes de Reginaldo Rossi, o gaúcho Lupicínio Rodrigues elevou ao status de arte a música de corno. Compositor de canções que utilizavam o sofrimento, as traições e os desenganos amorosos como matéria prima, Lupicínio tem sua trajetória contada neste filme, dirigido por Alfredo Manevy.

Utilizando muitas imagens de arquivo, o filme traz histórias deliciosas contadas em um depoimento gravado pelo próprio Lupicínio nos anos 1970 – tempo suficiente para ele beber uma garrafa de whisky.

Miúcha, a voz da bossa nova

Liliane Mutti, Daniel Zarvos | Brasil, França | 2022 | 98’

Construído a partir de inúmeras imagens de arquivo, depoimentos em fita cassete e cartas escritas por Miúcha, o filme revela seu cotidiano, os desafios artísticos e pessoais e a luta para conquistar o merecido reconhecimento. Concentrando-se no período em que foi casada com João Gilberto, o filme torna explícito o quanto ela era silenciada e sabotada por seu marido e que seu talento vai muito além do fato de ser irmã de Chico Buarque e ex-mulher de João Gilberto.

Moa – Raiz Afro Mãe

Gustavo McNair | Brasil | 2022 | 100′

Em um prenúncio do que viria a ser o governo Bolsonaro, o mestre Moa do Katendê foi assassinado em um bar de Salvador, e foi assim que muita gente ficou sabendo de sua existência.

O que muitos ainda desconhecem é que ele foi um dos artífices da revolução ocorrida no carnaval baiano, com o surgimento de blocos afro. Além disso, foi compositor, professor de capoeira e símbolo de resistência cultural. Sua história é contada através de imagens e depoimentos de gente como Gilberto Gil, Letieres Leite, Lazzo Matumbi, Fabiana Cozza, entre outros.

Otávio III – O Imperador

Cavi Borges | Brasil | 2023 | 60’

Mais bem posicionado que um centroavante na pequena área, Otávio Terceiro conviveu com grandes nomes da música e do cinema nacional. Tomava whisky com Pixinguinha, chopp com Dorival Caymmi e foi o responsável por levar um cantor iniciante a se apresentar pela primeira vez na televisão, um tal de Roberto Carlos. Além disso, por muitos anos foi empresário e amigo íntimo de João Gilberto.

No filme, Otávio passeia pelas ruas do Rio, narrando sua história, até que um problema inesperado obriga o diretor do filme a seguir por outros caminhos.

Peixe Abissal

Rafael Saar | Brasil | 2022 | 110’

Outra figura frequente no IN-EDIT BRASIL, Rafael Saar (vencedor de 2015, com “Yorimatã”), traz o universo poético do escritor e compositor Luís Capucho. Soropositivo desde os anos 1990, Capucho utiliza não somente a doença, mas também suas sequelas físicas como fontes de sua reinvenção artística. “Peixe Abissal” nos apresenta um território onde literatura, música e pintura se cruzam em um submundo gay e pornográfico. * O filme ganhou menção especial do júri no In-Edit Brasil 2023, realizado em junho, em São Paulo.

Tangos e Tragédias Para Sempre

Aloisio Rocha | Brasil | 2022 | 79”

O diretor Aloísio Rocha nos conta a divertida história de dois artistas nascidos em outro país, a Sbørnia. Sendo obrigados a fugir de sua terra natal após a chegada do Rock and Roll, Kraunus Sang e o Maestro Pletskaia cantavam e contavam suas desventuras. Interpretados por Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky, a dupla era formada por personagens do espetáculo Tangos e Tragédias, que se apresentou por quase três décadas em Porto Alegre e foi sucesso por todo o país. Com depoimentos de Hique Gomez, parentes, amigos e colaboradores, a trajetória desse espetáculo e de seus criadores tem neste filme o seu registro mais completo.

Terruá Pará

Jorane de Castro | Brasil | 2023 | 100’

A partir de depoimentos de personagens fundamentais, como Dona Onete, Manoel Cordeiro, Pio Lobato, entre outros, a diretora Jorane Castro nos conduz a um profundo mergulho na diversidade da música amazônica, proporcionando momentos de encantamento e emoção. * O filme foi o grande vencedor do In-Edit Brasil 2023, realizado em junho, em São Paulo.

Villa-Lobos em Paris

Alexandre Guerra e Marcelo Machado | Brasil | 2023 | 60’

Único representante da música na Semana de Arte Moderna de 1922, o compositor Villa-Lobos foi objeto das maiores vaias naquele evento. Depois disso, ele decide passar uma temporada em Paris, onde se encontrou com personagens como Jean Cocteau, Andres Segovia, Arthur Rubinstein, entre outros. É a partir daí que Villa-Lobos se confronta com sua identidade, passando a buscar em suas raízes novos rumos para sua obra. O filme, dirigido por Alexandre Guerra e Marcelo Machado, percorre os lugares por onde o músico passou na capital francesa, investigando as causas e efeitos desses encontros e da cidade em seu trabalho.

PANORAMA MUNDIAL

CAN and Me

Michael P. Aust | 2022 | Alemanha | 90 min.

Este é um retrato íntimo e poético de Irmin Schmidt, fundador do CAN, um dos grupos criadores do movimento krautrock surgido na Alemanha no final dos anos 1960. Através de um caleidoscópio de concertos, filmes e óperas para os quais compôs a música, o tecladista Irmin – hoje com mais de 80 anos – conta como se reinventou inúmeras vezes e aborda temas como sua relação com Stockhausen e Ligeti, o uso de drogas, o minimalismo de Nova York, o passado nazista de seu pai e sua paixão pelo cinema e pela música eletrônica.

Carmine Street Guitars

Ron Mann | Canadá | 2018 | 80 min.

Esta é uma linda homenagem a Rick Kell, luthier que, com madeira de prédios demolidos em NY, fez guitarras para Lou Reed, Patti Smith, Bob Dylan e qualquer um que quisesse tocar “um pedaço da cidade”. O filme acompanha uma semana em sua loja/oficina em Greenwich Village, onde trabalha com sua mãe e uma aprendiz espirituosa. Neste tempo, um impressionante elenco de artistas passou por ali: Jim Jarmusch, Lenny Kaye, Bill Frisell, “Captain” Kirk Douglas (The Roots), Nels Cline (Wilco), entre outros, para conversar, falar de guitarras e da vida em geral.

La Danza de Los Mirlos

Álvaro Luque | 2022 | Peru | 84 min.

Se existe uma banda que definiu o som da cumbia amazônica e se tornou uma referência para milhões de pessoas no mundo inteiro, certamente é Los Mirlos. Formada em Moyobamba (Peru) no início dos anos 1970, hoje sua música é celebrada nas pistas de dança do mundo inteiro, rebatizada de cumbia psicodélica graças ao timbre de suas guitarras. Aqui, Jorge Rodríguez Grández – voz principal e guitarrista – nos conta a trajetória do grupo, mostra gravações históricas tiradas de seu arquivo pessoal e revela detalhes de um tempo que já se tornou lendário.

Louder Than You Think

Jed I. Rosenberg | Estados Unidos | 2023 | 90 min.

Essa é a vida de Gary Young, o improvável baterista original da banda Pavement, um ícone no universo do indie rock. Tempestuoso e movido a álcool e drogas, seus métodos de produção aleatórios acabaram ajudando acidentalmente a lançar a estética lo-fi que acabou se tornando uma referência em seu meio. De motor de ascensão da banda a seu vilão, Gary passou por inúmeras fases e por histórias hilárias. Hoje, trinta anos depois, com escoliose, coágulos sanguíneos e um fígado enrugado, ele ainda toca bateria sem arrependimentos.

Sonic Fantasy

Marcos Cabotá | 2022 | Espanha, Estados Unidos | 95 min.

Essa é a história da gravação de “Thriller” de Michael Jackson, um álbum que mudou não só a história da música pop mas criou um novo padrão de produção na indústria musical. Contada por Bruce Swedien, técnico de som e braço direito de Quincy Jones naqueles tempos, o documentário revela as alegrias e dificuldades de todo o processo de gravação. Quando Michael, Quincy e Bruce entraram no estúdio para gravar o que seria a sequência do aclamado disco “Off The Wall” a pressão era enorme. A gravadora exigia um sucesso imediato para frear a queda de vendas de seus discos e consequentemente de seus lucros. “Sonic Fantasy” nos leva do vazio criativo ao lançamento do disco mais vendido de todos os tempos.

The Elephant 6 Recording Co.

Chad Stockfleth | Estados Unidos | 2022 | 93 min.

Além de gravadora independente, The Elephant 6 é também um coletivo de artistas que colaboram mutuamente para dar vida a inúmeras formações musicais. Com os dois pés na psicodelia e devotos dos gravadores de quatro pistas, o selo deu vida a nomes como Olivia Tremor Control, The Apples In Stereo, Neutral Milk Hotel, of Montreal, Beulah, Dressy Bessy, e criou uma legião de fãs que desde os anos 1990 trocam fitas cassetes, compactos, fanzines e lotam os caóticos shows das bandas. Neste filme, os fundadores Robert Schneider e Jeff Mangum se juntam aos seus para um pouco desta aventura.