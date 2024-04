Inauguração da Base Comunitária do Corpo de Bombeiros em Santo Antônio de Posse: Um Marco para a Segurança Local

Nesta manhã de 25 de abril, a cidade de Santo Antônio de Posse testemunhou um momento histórico com a inauguração da Base Comunitária do Corpo de Bombeiros. Localizada estrategicamente, a base irá atender às demandas de emergência e reforçar a segurança da comunidade, em resposta direta ao Sétimo Regimento do Corpo de Bombeiros da cidade de Campinas.

Entre as autoridades civis e militares presentes, destaque para o Senhor João Leandro Loli, prefeito municipal, e o Comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel PM Nilton Cesar Zacarias Pereira, que representaram não apenas suas respectivas instituições, mas também a união de esforços em prol da segurança e bem-estar da população.

A cidade de Santo Antônio de Posse conta agora com uma equipe de sete bombeiros voluntários, credenciados e treinados pelo Corpo de Bombeiros que dedicam parte de seu tempo para garantir um serviço de qualidade e essencial à comunidade.

No seu discurso, o Coronel Nilton destacou a importância da data, enfatizando que a conquista da base comunitária é resultado de uma sinergia de esforços, visando melhorias para a comunidade. Ele ressaltou o trabalho abnegado, altruísta e solidário dos bombeiros públicos presentes.

Por sua vez, o prefeito João Leandro salientou a relevância da base comunitária, destacando que os bombeiros não apenas atuam em casos graves de emergência, mas também desempenham um papel preventivo fundamental para a comunidade. Ele expressou sua gratidão ao Governador Tarcísio de Freitas pelo olhar atento aos municípios, que viabilizou a inauguração desta base comunitária.

Este evento representa um avanço significativo para a segurança da sociedade local, fortalecendo o vínculo entre os cidadãos e os órgãos responsáveis pela proteção e socorro em momentos de necessidade. A Base Comunitária do Corpo de Bombeiros em Santo Antônio de Posse é mais do que uma estrutura física; é um símbolo do compromisso coletivo com a segurança e o bem-estar de todos os habitantes.