Inauguração da Escola Municipal Imigrantes: Um Marco Histórico em Holambra

Na última sexta-feira, dia 08 de março, a cidade de Holambra testemunhou um momento de grande significado com a inauguração da primeira Escola de Ensino Fundamental do bairro Imigrantes, o mais populoso da cidade. A cerimônia, aberta ao público, foi marcada por celebrações vibrantes que ressaltaram a importância dessa obra histórica para a comunidade.

O evento inaugural foi enriquecido com diversas apresentações da Fanfarra Amigos de Holambra e do Grupo de Dança Folclórica Holandesa.

A nova escola representa mais do que simplesmente uma infraestrutura educacional. Ela é um símbolo de progresso e inclusão para os moradores do bairro Imigrantes e de toda a cidade de Holambra. Com instalações modernas e adequadas, a escola proporcionará um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento integral das crianças, contribuindo assim para o fortalecimento da comunidade e para o futuro promissor de seus habitantes.

A inauguração da Escola Municipal Imigrantes é um marco na história de Holambra, refletindo o compromisso das autoridades