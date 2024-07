Inauguração da Nova Sede da Assistência Social em Engenheiro Coelho

Da Redação

A cidade de Engenheiro Coelho inaugurou na tarde de quinta-feira, 04 de junho, a nova sede da Assistência Social. Localizada na Rua João Olivério de Moraes, 313, no bairro Jardim Brasil, a nova instalação passa a oferecer diversos serviços essenciais para a comunidade. Entre os serviços disponíveis estão o Fundo Social, a Boutique Solidária, o programa Criança Feliz, e o Centro de Capacitação do Bolsa Família/CadÚnico, que oferece cursos iniciais de corte de cabelo e corte e costura, além do atendimento de benefício eventual.

Diversas autoridades prestigiaram a inauguração, incluindo o Prefeito Dr. Zeedivaldo, acompanhado da Primeira-Dama Dra. Ana Paula, os vereadores Wagnão, Simão Neizinho da Saúde, o ex-prefeito de Cosmópolis, Sr. José Pivato, e a assessora da deputada Ana Perugine, Sra. Lucia.

O evento contou com uma apresentação especial do grupo da terceira idade, ensaiado pela oficina de dança. Todos os presentes puderam conhecer as novas instalações da sede da Assistência Social do município.

O Secretário de Assistência Social, Allan Bandeira, agradeceu a presença de todos, destacando o empenho e dedicação de todos os funcionários, parceiros e colaboradores na montagem do novo espaço. Ele também parabenizou a equipe pelos serviços prestados à comunidade, agradecendo especialmente a Madalena Soares, que deu início a esse projeto da Assistência Social.

A Primeira-Dama Dra. Ana Paula também expressou sua gratidão e parabenizou todos os presentes, aos funcionários e colaboradores da Assistência Social, além do grupo da terceira idade pela apresentação .

O Prefeito Dr. Zeedivaldo ressaltou a importância da Assistência Social para o município, destacando que ter um local digno para receber a população é essencial. Ele enfatizou que as criações de oficinas através da Assistência Social fortalecem a comunidade, e expressou orgulho por toda a equipe de funcionários e colaboradores. O prefeito também mencionou que os recursos destinados a festas, passeios e ações são 100% utilizados para esses fins.

