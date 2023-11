Inauguração de Horto Verde é adiada devido às condições climáticas em Artur Nogueira

Espaço para incentivar educação ambiental é a céu aberto e seria inaugurado nesta sexta (17); devido a previsão de chuva e fortes ventos, evento foi adiado

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, informa que a inauguração do “Horto Verde” foi adiada devido à previsão de chuva e fortes ventos para a tarde desta sexta-feira (17).

A orientação foi dada pela Defesa Civil do município – após boletim meteorológico emitido pelo Estado apontar instabilidades climáticas.

Visando a realização tranquila do evento ao ar livre, uma nova data será em breve divulgada pelos canais oficiais da Prefeitura.

MAIS SOBRE O HORTO VERDE

O Horto Verde desenvolverá trabalhos com plantas alimentícias não convencionais (PANCs).

O espaço está instalado na Casa da Agricultura, e foi projetado para abrigar oficinas e outras atividades de capacitação na área, tendo como público beneficiado as famílias dos agricultores nogueirenses, além de alunos das escolas da cidade e a população interessada.

De acordo com o secretário de Agricultura, Odair Boer, o espaço terá uma coleção de matrizes de PANCs, ervas aromáticas e medicinais. “Essa é mais uma iniciativa da Administração Municipal, com o propósito de valorizar e fortalecer o agro de Artur Nogueira”, pontua.

A engenheira agrônoma Roseli Teresinha Paes Barbosa Borges explica que o projeto nasceu com o objetivo de resgatar a cultura local e o consumo destas plantas, de incentivar famílias de produtores, e também alunos das diversas escolas do município, a identificar, cultivar e utilizar as plantas como alternativa de renda e alimentação mais saudável.