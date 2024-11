Inauguração do COWORKING CREA LAB-CREA-SP marca novo capítulo para a AEAN em Artur Nogueira

Evento reúne lideranças regionais e representantes do CREA-SP em momento histórico para a associação

A sede da Associação de Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos de Artur Nogueira (AEAN) foi palco de um importante marco na segunda feira, 25 de novembro de 2024, às 14h, com a inauguração do COWORKING CREA LAB-CREA-SP. A cerimônia contou com a presença de membros da Diretoria da AEAN, do Conselho Consultivo, associados, e convidados ilustres, como presidentes de associações das cidades vizinhas, incluindo Paulínia, Americana, Santa Bárbara D’Oeste e Cosmópolis.

Entre os representantes do CREA-SP, destacaram-se a Engenheira Civil e presidente Lígia Marta Mackey e a Engenheira Camila M.J. Pereira, além de chefes e gerentes regionais das UGIs GR12 e GR2. Também marcaram presença membros da Associação Comercial e Empresarial de Artur Nogueira e outras personalidades de relevância no setor.

A Diretoria da AEAN expressou sua gratidão pela presença de todos e destacou a importância do novo espaço para o fortalecimento das conexões e o desenvolvimento de projetos colaborativos entre os profissionais da área.

