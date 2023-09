Inauguração do Escritório Covissi Advocacia em Jaguariúna: Um Marco na Advocacia Local

Da Redação

Evento reuniu líderes da área jurídica e personalidades da região para celebrar a nova sede

Na última sexta-feira, dia 15 de setembro, a cidade de Jaguariúna testemunhou um importante marco na área jurídica com a inauguração da nova sede do escritório Covissi Advocacia. Localizado na rua José Alves Guedes, número 306, sala 04, próximo ao parque Santa Maria, o escritório agora oferece uma infraestrutura moderna e completa para atender às demandas legais da região.

A nova sede do escritório Covissi Advocacia foi projetada com foco no atendimento de alta qualidade e na comodidade dos clientes. O espaço inclui salas para atendimento individual, permitindo uma consultoria personalizada, bem como a possibilidade de atendimento on-line, facilitando o acesso aos serviços jurídicos. Além disso, o escritório conta com uma sala de reuniões equipada para a realização de encontros estratégicos.

O escritório Covissi Advocacia tem sua equipe composta exclusivamente por mulheres. A advogada civil e empresarial Carolyne Covissi Ferreira , a analista jurídica e procuradora do INPI, Maria Vitória Savioli, Aline Teixeira, advogada trabalhista, e Karla Zoia Simões, advogada criminalista, completam o quadro de profissionais do escritório.

A apresentação do escritório Covissi Advocacia foi um evento marcado pela presença de diversos profissionais da área jurídica, autoridades locais e influentes da cidade de Jaguariúna e região.

Clientes em busca de orientação jurídica podem entrar em contato com o escritório Covissi Advocacia através do WhatsApp pelo número (19) 99985-3662. Para ficar por dentro das últimas atualizações e notícias, siga o perfil do escritório no Instagram, @covissiadvocacia.