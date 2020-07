Inauguração do primeiro Centro de Referência ao Autismo da região será neste sábado, 1º de agosto

A cidade de Jaguariúna recebe o primeiro Centro de Referência ao Autismo da região, o CAJ. A inauguração do prédio acontece neste sábado, 1º de agosto às 10h com a presença de autoridades locais como a Secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira, o presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna Walter Tozzi e a Deputada estadual Valéria Bolsonaro.

O CAJ nasceu da expertise e dos excelentes resultados do trabalho realizado pela equipe do Centro de Equoterapia de Jaguariúna (CEJ) no atendimento de autistas. Em maio de 2019, o proprietário Wilson Mellilo abraçou, ao lado de sua filha Veridiana Mellilo, o desafio de iniciar o trabalho voltado às crianças com espectro autista para atender a demanda do Município em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna. Os atendimentos eram realizados provisoriamente no prédio do CEJ. Em menos de um ano, o Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna atendeu 114 famílias nas áreas de psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, pedagogia e terapia ocupacional.

Desbravando o desafio de abrir o primeiro Centro de Referência do Autismo no Circuito das Águas, Wilson e Veridiana anunciam a inauguração do prédio do CAJ ampliando a missão da ‘’imensa alegria de servir’’ através de um atendimento de referência a todos. A expectativa é de aumento de atendimentos e municípios após inauguração do prédio que conta com 10 salas e capacidade para 80 atendimentos por dia.

“Dedicamos as nossas vidas ao ato de servir com excelência. O desafio nos encorajou a subir um império para atender nossos pacientes e suas famílias com os melhores profissionais do mercado, embasados nas melhores abordagens e técnicas. Com o trabalho de nossa equipe em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna proporcionamos ao nosso Município um serviço de primeiro mundo. Com o apoio de empresas, escolas e outras prefeituras, disponibilizaremos essa oportunidade à todas as famílias do nosso Estado”, afirma Wilson Mellilo.

A inauguração será presencial seguindo os protocolos de segurança como a obrigatoriedade de máscaras de proteção, distanciamento entre pessoas e disponibilização de álcool em gel. O evento conta ainda com um túnel de desinfeccção por onde as pessoas terão que entrar para ter acesso ao prédio.