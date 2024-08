Incêndio de grandes proporções em Bairros de Mogi Guaçu causa preocupação na comunidade

Um incêndio de grandes proporções teve início por volta das 23h na última quarta-feira, em uma área de bambuzal localizada no bairro Santa Cruz, em Mogi Guaçu. O incidente tem causado grande preocupação entre os moradores da região. As chamas, que rapidamente se espalharam, chegaram até a fiação elétrica, elevando ainda mais o risco de acidentes graves. Até o momento, não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado para combater o fogo, que pode ser visto a uma grande distância. Vídeos gravados por moradores mostram a magnitude do incêndio e o clima de tensão no local. “Estamos com medo, bastante preocupados”, declarou um homem que reside próximo ao foco das chamas.

Relatos indicam que alguns cabos elétricos caíram no chão e permanecem energizados, representando um risco iminente de acidentes fatais. As autoridades alertam a população para manter distância da área afetada e evitar qualquer tentativa de aproximação.

A principal suspeita é que o incêndio tenha sido provocado intencionalmente por vândalos, uma prática criminosa que coloca em risco não apenas a vegetação, mas também a vida de pessoas.

Vale ressaltar que, em períodos de seca, como o que estamos atravessando, a prática de atear fogo se torna ainda mais perigosa. O clima seco e a vegetação ressecada favorecem a rápida propagação de incêndios, que podem sair rapidamente do controle e causar danos irreparáveis. É fundamental que a população esteja ciente dos riscos e evite qualquer ação que possa desencadear novas tragédias.