Incêndio destrói loja de variedades no Centro de Cosmópolis

Chamas começaram por volta da meia-noite e mobilizaram Defesa Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e apoio de caminhão-pipa

Um incêndio destruiu uma loja de variedades na madrugada desta segunda-feira (25), no Centro de Cosmópolis. As chamas começaram por volta da meia-noite e rapidamente tomaram conta do imóvel, gerando grande quantidade de fumaça, que pôde ser vista de diferentes pontos da cidade.

Equipes da Defesa Civil, da ROMU da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atuar no combate ao fogo. Um caminhão-pipa da Usina Ester também prestou apoio durante os trabalhos.

Durante a ocorrência, parte do teto do estabelecimento cedeu devido à alta temperatura. A fiação elétrica da região também foi atingida, gerando risco de explosão em um transformador.

Apesar da gravidade do incêndio e da destruição total da loja, ninguém ficou ferido. As equipes conseguiram impedir que as chamas se alastrassem para imóveis vizinhos.

Na manhã desta segunda-feira, os agentes permaneciam no local realizando o trabalho de rescaldo. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes.

Crédito da foto: TV Jaguary

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